استكشاف العوالم المتنوعة وراءها: يكشف هابل عن كوكب خارج المجموعة الشمسية بحجم صخري

كشف اكتشاف حديث بواسطة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا عن كوكب خارجي صخري صغير يسمى LTT 1445Ac، يقع في كوكبة Eridanus، على بعد حوالي 22 سنة ضوئية من الأرض. ما يميز هذه النتيجة هو التحقق الأخير من حجم الكوكب باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، مما يقدم للباحثين رؤى قيمة حول خصائص هذا العالم البعيد.

في حين أن TESS وضع الأساس لتحديد LTT 1445Ac في عام 2022، إلا أن دقتها البصرية لم تكن كافية لتحديد قطر الكوكب بدقة. وللتغلب على هذا القيد، لجأ فريق من علماء الفلك إلى تلسكوب هابل لإجراء قياس أكثر دقة. وقد ألقت النتائج التي توصلوا إليها، والتي تم قبولها مؤخرًا في المجلة الفلكية، ضوءًا جديدًا على الخصائص الفيزيائية لهذا الكوكب الخارجي.

ومن خلال تحليل البيانات التي جمعها تلسكوب هابل، قرر الفريق أن قطر LTT 1445Ac يبلغ 1.07 مرة قطر الأرض. وهذا يؤكد تركيبته الصخرية ويشير إلى ظروف جاذبية مماثلة لكوكبنا الأصلي. ومع ذلك، هذا هو المكان الذي تنتهي فيه أوجه التشابه. إن درجة حرارة السطح الحارقة لـ LTT 1445Ac، التي تصل إلى 500 درجة فهرنهايت (260 درجة مئوية)، تبدد أي آمال في أن تكون بيئة مناسبة للحياة كما نعرفها.

المؤلف الرئيسي إميلي باس، عالمة فلك من مركز الفيزياء الفلكية | وأعربت جامعة هارفارد وسميثسونيان عن حماسهما إزاء إمكانية إجراء المزيد من الاستكشاف. من خلال الجمع بين التحليل الطيفي من كل من هابل وتلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم، سيتمكن العلماء من التعمق أكثر في الأجواء للكواكب العابرة مثل LTT 1445Ac. ستعزز هذه الملاحظات المستقبلية فهمنا للمجموعة المتنوعة من الكواكب الخارجية التي تدور حول النجوم البعيدة.

ويضيف باس، مسلطًا الضوء على أهمية هذا الاكتشاف: "قياساتنا مهمة لأنها تخبرنا أنه من المحتمل أن يكون هذا كوكبًا أرضيًا قريبًا جدًا. ونحن نتطلع إلى متابعة الملاحظات التي ستسمح لنا بفهم أفضل لتنوع الكواكب حول النجوم الأخرى.

مع استمرار تلسكوب ويب الفضائي في الكشف عن نتائج جديدة، يظل البحث عن كواكب خارجية صالحة للسكن هدفًا محوريًا لعلم الفلك الأمريكي في العقد المقبل. بفضل الجهود المشتركة للتلسكوبات الفضائية مثل هابل وويب ومرصد العوالم الصالحة للسكن في المستقبل، تقترب البشرية من حل ألغاز العوالم البعيدة خارج نظامنا الشمسي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الكوكب الخارجي؟

يشير الكوكب الخارجي إلى أي كوكب يقع خارج نظامنا الشمسي ويدور حول نجم آخر غير الشمس.

2. ما هو الغرض من تلسكوبات TESS وHubble في أبحاث الكواكب الخارجية؟

تم تصميم القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) لتحديد مواقع الكواكب الخارجية من خلال مراقبة التعتيم المؤقت للنجوم الناجم عن مرور الكواكب أمامها. ومن ناحية أخرى، يُستخدم تلسكوب هابل الفضائي لدراسة خصائص وخصائص الكواكب الخارجية، مما يوفر رؤى مهمة حول أحجامها وأغلفتها الجوية وتفاصيل مهمة أخرى.

3. ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)؟

يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) خليفة ناسا المرتقب لتلسكوب هابل الفضائي. ومن المتوقع إطلاقه في أواخر عام 2021 وسيراقب الكون في المقام الأول في طيف الأشعة تحت الحمراء، مما يوفر قدرات غير مسبوقة لدراسة الأجواء للكواكب الخارجية والكون المبكر.