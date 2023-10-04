ناسا تسلط الضوء على مجرة ​​غريبة ونادرة في لقطة

نشرت وكالة ناسا مؤخراً صورة لمجرة فريدة يقول العلماء إنها واحدة من خمس مجرات فقط من نوعها في الكون. تُعرف هذه المجرة باسم NGC 612، وتصنف على أنها ذات شكل عدسي، وهو الشكل الذي يقع بين المجرة الحلزونية والمجرة الإهليلجية. تتميز المجرات العدسية بشكل قرصي مع انتفاخ دائري في المركز، يشبه العدس. ومع ذلك، فإن NGC 612 لديه بعض الميزات غير العادية التي تجعله متميزًا.

أحد الجوانب المميزة لـ NGC 612 هو عددها النجمي الشاب. على عكس المجرات العدسية النموذجية، التي تحتوي على نجوم أقدم وتكوين نجمي مستمر قليل، يبلغ عمر النجوم في NGC 612 ما بين 40 إلى 100 مليون سنة فقط. بالإضافة إلى ذلك، تصنف NGC 612 على أنها مجرة ​​نشطة، مع انتفاخ لامع في مركزها أكثر سطوعا بأكثر من 100 مرة من ضوء نجومها مجتمعة.

تحمل NGC 612 أيضًا لقب مجرة ​​من النوع II Seyfert. ويعطى هذا التصنيف للمجرات التي تبعث كمية كبيرة من الأشعة تحت الحمراء، على الرغم من أنها تبدو طبيعية في الضوء المرئي. يحتوي ضوء الأشعة تحت الحمراء المنبعث من NGC 612 على بيانات حرارية قيمة، مما يجعله مثاليًا للمراقبة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا.

جانب آخر نادر في NGC 612 هو انبعاثاتها الراديوية. وهي مصنفة على أنها مجرة ​​راديوية غير إهليلجية الشكل، وهو نوع من المجرات تم اكتشافه خمس مرات فقط في الكون بأكمله. ويتكهن العلماء بأن الانبعاثات الراديوية قد تكون بقايا تفاعل سابق بين NGC 612 ومجرة حلزونية. يُعتقد أن المجرات العدسية مثل NGC 612 قد تشكلت من خلال عمليات اندماج مع المجرات الحلزونية.

تم التقاط صورة NGC 612 بواسطة تلسكوب هابل الفضائي وهي الأولى في سلسلة Galaxy Week التابعة لناسا. ومن خلال دراسة هذه المجرة الفريدة، يأمل علماء الفلك في الحصول على فهم أفضل للعوامل التي تسبب المجرات في إصدار موجات الراديو.

مصادر:

– سلسلة أسبوع المجرة التابعة لناسا

- لقطة من تلسكوب هابل الفضائي لـ NGC 612