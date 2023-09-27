محنة Godwits ذو الذيل الشريطي والتهديد الذي يواجه خليج موريتون

تقف جوديث هويل، عضو مجلس إدارة BirdLife Australia، في متنزه GJ Walter Park، وتحدق عبر مياه خليج موريتون. من هنا، يمكنها رؤية جزيرة قاسم، وهي عبارة عن مجموعة من أشجار المانغروف التي تعمل كمجثم للطيور الساحلية ذات الذيل الشريطي، وهي طيور ساحلية مهاجرة عادت للتو إلى الخليج من مناطق تكاثرها في منطقة التندرا القطبية الشمالية. ومع ذلك، فإن ارتفاع المد يستهلك مجثمهم، مما يجبرهم على التحرك إلى الداخل وإلى المناطق التي تزعجهم فيها الكلاب المقيدة. هذه الطيور المنهكة هزيلة ولم يتبق لها سوى القليل من الطاقة بعد رحلتها الطويلة.

تُعرف طيور البطريق ذات الذيل الشريطي بقدرتها الرائعة على التحمل، حيث يطير بعض أفرادها دون توقف لآلاف الكيلومترات. ينامون بعين واحدة مفتوحة أثناء الطيران ويتنقلون باستخدام النجوم والمجال المغناطيسي للأرض. بمجرد وصولهم إلى خليج موريتون، هدفهم هو استهلاك أكبر قدر ممكن من الطعام للتحضير لرحلة العودة. ومع ذلك، فإن الاضطرابات والنشاط البشري المفرط في مناطق البحث هذه يعرض بقاءهم للخطر.

على مر السنين، انخفضت أعداد العرابات شريطية الذيل على مستوى العالم، ولم يتبق منها سوى 300,000 ألف فرد. وفي خليج موريتون، انخفضت أعدادها بنسبة 68% في الفترة من 1993 إلى 2008، مما أدى إلى وضعها الحالي المهدد بالانقراض. إن التطوير المقترح في ميناء تونداه، والذي يتضمن بناء شقق شاهقة على الشاطئ الأمامي والسهول الطينية، سيزيد من تهديد بقاء هذه الطيور. ستؤدي زيادة الرياضات المائية والضوضاء والإزعاج إلى تعطيل أنماط التغذية والتكاثر.

يعد خليج موريتون من الأراضي الرطبة المهمة، وقد تم إعلانه كموقع رامسار ذو أهمية دولية في عام 1993. وهو ملجأ صيفي للعديد من الطيور الساحلية المهاجرة، بما في ذلك طائر العرابات شريطي الذيل، وطيور الكروان الشرقية، وطيور الطيطوي الكروانية، وطيور العقدة الكبيرة. تعتمد هذه الطيور على الخليج للبحث عن الطعام والراحة أثناء هجراتها الطويلة. إن الموافقة المستمرة على التطورات في المنطقة تعرض هذه الطيور المعرضة للخطر وتسلط الضوء على فشل قوانين حماية البيئة.

تدافع جوديث هويل عن طائر الببغاء ذو ​​الذيل الشريطي في استطلاع طائر العام الأسترالي في عام 2023. وهي تعتقد أن هذه الطيور تستحق التقدير لحياتها غير العادية والتحديات التي تواجهها. يؤكد انخفاض أعداد هذه الطيور الساحلية المهاجرة على أهمية حماية موائلها والحفاظ على النظم البيئية المترابطة مثل خليج موريتون.

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