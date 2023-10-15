التأثير الدائم لصيد الحيتان: الخسارة الوراثية في مجموعات الحيتان

كشفت دراسة جديدة أن التنوع الجيني للحيتان، وتحديداً الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء، قد انخفض بشكل كبير بسبب الآثار المدمرة لصيد الحيتان التجاري في القرن العشرين. واكتشف فريق البحث الدولي ذلك من خلال تحليل عظام الحيتان المحفوظة جيدًا والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 20 عام، والتي تم العثور عليها بالقرب من محطات صيد الحيتان المهجورة في جزيرة جورجيا الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي.

ركزت الدراسة على ثلاثة أنواع: الحيتان الزرقاء، والزعنفية، والحيتان الحدباء. تشير النتائج إلى أن الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء فقدت سلالات كاملة من الحمض النووي للأم. تعتبر سلالات الأمهات مهمة لأنها تحمل ذكريات ثقافية، مثل معرفة أماكن التغذية والتكاثر، والتي تنتقل من جيل إلى آخر. إن فقدان نسب الأم يعني فقدان المعرفة القيمة.

خلال القرن العشرين، مع انخفاض أعداد الحيتان على مستوى العالم، حول صائدو الحيتان اهتمامهم إلى نصف الكرة الجنوبي، مما أدى إلى مقتل أكثر من مليوني حوت في المنطقة وحدها. وكانت جزيرة جورجيا الجنوبية، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومتر شرق جزر فوكلاند، أحد المواقع التي أقيمت فيها محطات صيد الحيتان. قُتل ما يقرب من 2 حوت بالقرب من الجزيرة خلال هذه الفترة.

في حين أن بعض مجموعات الحيتان في جنوب المحيط الأطلسي تظهر علامات الانتعاش، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من أعدادها المقدرة قبل صيد الحيتان. وتساهم معدلات التكاثر البطيئة لحيتان البالين الكبيرة، بما في ذلك الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء، في انخفاض أعدادها الحالية. لا تزال هذه الحيتان الشهيرة نادرًا ما تُرى في بيئات معينة، مما يشير إلى احتمال استئصالها أو انقراضها محليًا.

تقدم الدراسة تفاؤلاً حذراً بشأن التعافي العام للحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء والزعنفية في جنوب المحيط الأطلسي بسبب تنوعها الجيني العالي نسبياً. ومع ذلك، فقد فُقدت سلالات الحمض النووي للأمهات في الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء. على الرغم من أن غالبية الحيتان الحية اليوم هي من نسل تلك التي نجت من عصر صيد الحيتان، إلا أن بعض الناجين من ذلك الوقت ربما لا يزالون موجودين. وبما أن هذه الحيتان يمكن أن تعيش لمدة 90 عاما أو أكثر، فهناك شعور بالحاجة الملحة إلى توثيق معلوماتها الجينية قبل أن تضيع إلى الأبد.

يعد فهم التاريخ الجيني لمجموعات الحيتان أمرًا بالغ الأهمية لتوجيه جهود الحفظ وحماية ما تبقى. ويهدف العلماء إلى التعلم من الماضي للتخفيف من المزيد من الخسائر في المستقبل. يوفر البحث الذي أجري في جزيرة جورجيا الجنوبية فرصة فريدة للحفاظ على التاريخ الجيني للحيتان إلى أجل غير مسمى، لكن ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ قد يهدد الحفاظ على الحمض النووي في العظام.

ومن خلال تسليط الضوء على تأثير صيد الحيتان التجاري، تؤكد هذه الدراسة على ضرورة مواصلة الجهود لحماية أعداد الحيتان والحفاظ عليها. يعد الحفاظ على الإرث الجيني لهذه المخلوقات الرائعة أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يسمح بفهم أفضل لحالة الحيتان في محيطاتنا في الماضي والحاضر والمستقبل.

المصدر: مجلة الوراثة