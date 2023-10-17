التخضير الدوري للصحراء: رؤى حول المناخ وتشتت الحيوانات

اكتشف علماء المناخ مؤخرًا أن الصحراء الكبرى تمر بفترات دورية من التخضير، حيث تغطي مساحات شاسعة من النباتات الأراضي القاحلة عادةً. تحدث هذه المراحل الخضراء كل 21,000 سنة تقريبًا وتتميز بتكاثر الأنهار والبحيرات والحيوانات التي تعتمد على الماء. وقادت جامعة هلسنكي وجامعة بريستول البحث الذي نُشر في مجلة Nature Communications.

تركز الدراسة على دراسة المراحل الرطبة التي مرت بها الصحراء الكبرى، حيث حدثت آخر عملية تخضير منذ ما بين 5,000 إلى 15,000 سنة مضت. ومن خلال تطوير نموذج مناخي جديد مصمم لمحاكاة الفترات الرطبة في شمال أفريقيا، تمكن الباحثون من تسليط الضوء على أسباب وتوقيت هذه الأحداث.

تعزى التغيرات في مناخ الصحراء الكبرى إلى الظروف المدارية المتغيرة للأرض، وخاصة التذبذب على محورها. ويؤثر هذا التذبذب على الاختلافات الموسمية في توزيع الطاقة الشمسية وشدة الظواهر مثل الرياح الموسمية الأفريقية. لم تلتقط النماذج المناخية السابقة مدى الفترات الرطبة بشكل كامل. ومع ذلك، فإن النموذج الجديد الذي طوره فريق البحث يوفر فهمًا أفضل للظروف الرطبة في الصحراء.

يكشف النموذج أن الفترات الرطبة في شمال إفريقيا حدثت تقريبًا كل 21,000 عام على مدار الـ 800,000 عام الماضية. يؤدي فصل الصيف الأكثر دفئًا في نصف الكرة الشمالي إلى تكثيف قوة نظام الرياح الموسمية في غرب إفريقيا، مما يؤدي إلى زيادة هطول الأمطار في الصحراء الكبرى. وهذا بدوره يعزز نمو النباتات من نوع السافانا في جميع أنحاء المنطقة. خلال العصور الجليدية، لا يحدث التخضير لأن خطوط العرض العالية مغطاة بالجليد، مما يؤدي إلى تبريد الغلاف الجوي وقمع الرياح الموسمية.

إن فهم الحالة النباتية للصحراء ليس أمرًا مثيرًا للاهتمام فحسب، بل إنه مهم أيضًا لتتبع حركة الحيوانات داخل المنطقة وخارجها. تعمل الصحراء كبوابة تتحكم في انتشار الأنواع بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وداخل وخارج القارة. لعب التناوب بين المرحلتين الرطبة والقاحلة دورًا حاسمًا في تطور وانتشار الأنواع في أفريقيا.

ومن خلال النمذجة الناجحة للفترات الرطبة في شمال أفريقيا، يمكن للباحثين الحصول على رؤى أفضل حول التوزيعات البشرية وتطور جنسنا في أفريقيا.

مصادر:

– اتصالات الطبيعة، دراسة بحثية منشورة.

– إدوارد أرمسترونج، عالم المناخ في جامعة هلسنكي وجامعة بريستول.