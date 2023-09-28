رواد الفايكنج: جوان أورو وجيلبرت ف. ليفين

يصادف هذا العام الذكرى المئوية لجوان أورو وجيلبرت في. ليفين، وهما عالمان لعبا أدوارًا حاسمة في مشروع فايكنغ التابع لناسا، والذي يهدف إلى البحث عن علامات الحياة على المريخ. وشمل المشروع إرسال مركبتين فضائيتين، تتكون كل منهما من مركبة مدارية ومسبار هبوط، إلى الكوكب الأحمر في عام 1976.

ركز جوان أورو، عالم الكيمياء الحيوية المولود في كاتالونيا بإسبانيا، أبحاثه على أصول الحياة. وفي عام 1959، أثبت أن الأدينين، وهو أحد اللبنات الجينية للحمض النووي والحمض النووي الريبوزي، يمكن تشكيله من مواد كيميائية أبسط في غياب علم الأحياء. بنيت هذه التجربة على العمل الشهير لستانلي ميلر وهارولد أوري، اللذين أظهرا أنه يمكن تصنيع العديد من المواد الكيميائية ذات الأهمية البيولوجية في ظل ظروف يعتقد أنها تشبه تلك التي كانت موجودة على الأرض في وقت مبكر. ساهم بحث أورو في فهمنا لكيفية نشوء الحياة.

أثناء تفاعلاتي مع أورو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحدث عن أداة كان يعمل عليها تسمى مطياف الكتلة الكروماتوجرافي الغازي (GCMS). كانت هذه الأداة جزءًا من مهمة الفايكنج، وتم استخدامها لتحليل تكوين الثرى، وخاصة محتواه العضوي. كان أورو مهتمًا بشكل خاص بتحديد ما إذا كانت هناك أي مواد عضوية، وهي اللبنات الأساسية للحياة، موجودة على المريخ.

قام المهندس جيلبرت في. ليفين بتطوير أداة تسمى تجربة الإصدار المسمى (LR) لمهمة فايكنغ. لقد كان يعمل على هذه التجربة لعدة عقود قبل الإطلاق. يعتقد ليفين أن تجربة LR قد كشفت عن علامات الحياة على المريخ، على الرغم من اختلاف الأدوات الأخرى والإجماع العلمي. واستمر في نشر الأوراق التي تدافع عن تفسيره للنتائج حتى وفاته عام 2021.

تضمنت تجربة ليفين LR تزويد الكائنات الحية الدقيقة المحتملة بالمركبات العضوية ثم البحث عن علامات التمثيل الغذائي، وتحديدًا إنتاج الغاز. فوجود الغاز يدل على وجود الحياة. أسفرت التجربة عن نتائج إيجابية في كلا موقعي الهبوط، حيث تم إنتاج الغاز عندما تلقى الثرى السائل المغذي، ولكن ليس عندما تم تعقيمه بالحرارة مسبقًا.

ومن المثير للاهتمام أن GCMS الخاص بـ Oró لم يكتشف أي مركبات عضوية في الثرى، مما أدى إلى الارتباك والتفسيرات المتضاربة للنتائج. أدى غياب المادة العضوية إلى جعل العديد من العلماء، بما في ذلك أورو، متشككين في نتائج تجربة LR.

في حين كان لدى أورو وليفين تفسيرات مختلفة لبيانات مهمة فايكنغ، إلا أن مساهماتهم في البحث عن الحياة على المريخ كانت كبيرة. لقد عرضوا التعقيدات والتحديات التي تواجه إجراء الاستكشاف العلمي على كوكب آخر، مما أثار المناقشات وحفز المزيد من البحث في السعي لفهم إمكانات الحياة خارج الأرض.

المصادر: ناسا