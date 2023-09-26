يجري حاليًا تصنيع المرآة النهائية لتلسكوب ماجلان العملاق

بدأت عملية تصنيع وتلميع المرآة الأساسية السابعة والأخيرة لتلسكوب ماجلان العملاق. سيسمح إكمال هذه المرآة للتلسكوب بالحصول على مساحة إجمالية لتجميع الضوء تبلغ 368 مترًا مربعًا، مما يجعله أكبر بصريات تم إنتاجها في العالم وأكثرها تحديًا على الإطلاق. بفضل مجموعته من المرايا، سيكون تلسكوب ماجلان العملاق قادرًا على جمع المزيد من الضوء أكثر من أي تلسكوب آخر موجود، مما يتيح إجراء تحليلات كيميائية مفصلة للأجرام السماوية وأصولها.

قام مختبر جامعة أريزونا ريتشارد إف كاريس ميرور مؤخرًا بإغلاق ما يقرب من 20 طنًا من الزجاج البصري النقي داخل فرن فريد يقع أسفل ملعب أريزونا وايلد كاتس لكرة القدم. سيتم صهر الزجاج وتشكيله على شكل سطح مكافئ منحني للمرآة عن طريق تسخينه إلى 1,165 درجة مئوية. خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سوف تبرد المرآة قبل الانتقال إلى مرحلة التلميع.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم دمج المرايا في نموذج أولي لنظام الدعم لاختبار الأداء البصري. سيكون هذا الاختبار بمثابة بروفة لتشغيل جميع المرايا الأساسية السبعة. عند تجميعها، ستعمل المرايا السبع كمرآة متجانسة يبلغ طولها 25.4 مترًا، مما يوفر ما يصل إلى 200 مرة من الحساسية وأربعة أضعاف دقة الصورة للتلسكوبات الفضائية الحالية.

سيكون تلسكوب ماجلان العملاق أيضًا أول تلسكوب كبير جدًا يحتوي على مجموعة مرايا أولية مكتملة. ومع توفر البنية التحتية اللازمة في موقع التلسكوب في تشيلي، يركز التصنيع على الأنظمة الفرعية المهمة للتلسكوب وإطاره. يتم تصنيع هيكل التلسكوب من الفولاذ الأمريكي، ويجري حاليًا تصنيع أول مرآة ثانوية من أصل سبع مرايا ثانوية متكيفة.

يهدف تلسكوب ماجلان العملاق إلى تحقيق اكتشافات جديدة في جميع مجالات علم الفلك من خلال مزيجه من قوة جمع الضوء والكفاءة ودقة الصورة. وسيكون لديه القدرة على دراسة الكواكب بدقة مكانية والطيفية عالية، مما يوفر نظرة ثاقبة لتكوينها، ووجود الماء، وإمكانات الحياة. ومن المتوقع أن يرى التلسكوب الضوء الأول بحلول نهاية العقد.

الائتمان: شركة GMTO

المصادر: شركة GMTO