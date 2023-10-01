اختراق رائد في الكشف عن النيوترينو المعتمد على الماء في أونتاريو

حقق العلماء تقدمًا رائدًا في الكشف عن النيوترينو باستخدام خزان من الماء عالى النقاء مدفون على بعد كيلومترات تحت سطح الأرض في أونتاريو، كندا. النيوترينوات هي جسيمات شبيهة بالأشباح وموجودة بكثرة في الكون، ولكن من الصعب للغاية دراستها بسبب افتقارها إلى الكتلة والشحنة والتفاعل مع الجسيمات الأخرى.

في هذه التجربة، استخدم العلماء الماء للكشف عن النيوترينوات المضادة، وهي الجسيمات المضادة للنيوترينوات. يتم إنشاء النيوترينوات المضادة أثناء اضمحلال بيتا النووي، وهو نوع من الاضمحلال الإشعاعي. عندما يتفاعل إلكترون مضاد النيوترينو مع بروتون، فإنه ينتج بوزيترون ونيوترون في تفاعل يسمى اضمحلال بيتا العكسي.

وللكشف عن هذه العملية، استخدم العلماء خزانًا كبيرًا مملوءًا بميض سائل، والذي يعمل على تضخيم الضوء. الخزان مبطن بأنابيب مضاعفة ضوئية يمكنها اكتشاف التوهج الخافت لإشعاع شيرينكوف الناتج عن الجسيمات المشحونة التي تتحرك بسرعة أكبر من سرعة الضوء في السائل.

عادة، تكافح أجهزة الكشف المملوءة بالماء للكشف عن إشارات أقل من 3 ميجا إلكترون فولت، لكن هذه التجربة أثبتت أن الخزان المملوء بالماء يمكنه اكتشاف إشارات منخفضة تصل إلى 1.4 ميجا إلكترون فولت. نجح الفريق في اكتشاف دليل على اضمحلال بيتا العكسي بمستوى ثقة 3 سيجما، أي ما يعادل احتمال 99.7 بالمائة.

وهذا الاختراق له آثار كبيرة على تجارب النيوترينو وتكنولوجيا المراقبة. فهو يوفر مادة أكثر فعالية من حيث التكلفة ومتاحة بسهولة للكشف عن النيوترينوات والنيوترينوات المضادة. بالإضافة إلى ذلك، يشير البحث إلى أنه يمكن استخدام أجهزة الكشف عن المياه لمراقبة إنتاج الطاقة في المفاعلات النووية.

يعد فريق SNO+، الذي أجرى هذه التجربة، مختبرًا رائدًا عالميًا تحت الأرض يقع على عمق أكثر من 2 كيلومتر تحت سطح الأرض. يوفر المختبر حماية ضد الأشعة الكونية، مما يسمح بإشارات عالية الدقة بشكل استثنائي.

بالإضافة إلى تطبيقاته العملية، يواصل SNO+ المساهمة في فهمنا للنيوترينوات. يهتم العلماء بشكل خاص بتحديد ما إذا كانت النيوترينوات والنيوترينوات المضادة هي نفس الجسيم أم أن هناك اختلافات بينهما. يبحث SNO+ حاليًا عن اضمحلال نادر لم يسبق له مثيل، والذي قد يلقي الضوء على هذا السؤال.

وبشكل عام، فإن هذا التقدم في استخدام الماء للكشف عن النيوترينو يفتح إمكانيات جديدة لدراسة هذه الجسيمات بعيدة المنال وتعميق فهمنا للكون.

المصدر: رسائل المراجعة البدنية