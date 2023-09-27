أمام الثدييات 250 مليون سنة قبل أن يصبح معظم العالم غير صالح للسكن

تشير دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Geoscience إلى أن العالم يسير على الطريق الصحيح لإنشاء قارة عملاقة جديدة في غضون مائتي مليون سنة. استخدم العلماء بيانات عن الحركات القارية والتقلبات الجوية لإنشاء خريطة مستقبلية تُعرف باسم بانجيا ألتيما. هذه القارة العملاقة الافتراضية، المشابهة لقارة بانجيا الأصلية، من شأنها أن تخلق ظروفًا قاسية غير مناسبة للثدييات.

وفقًا للدراسة، فإن 8% إلى 16% فقط من مساحة اليابسة في بانجيا ألتيما ستكون صالحة للسكن للثدييات، وتقع بشكل أساسي في الحواف الشمالية والجنوبية. في المقابل، قبل العصر الصناعي والاحتباس الحراري، كان حوالي 66% من الأراضي صالحة للسكن للثدييات. إن المزيج الثلاثي المكون من القارية، والشمس الأكثر سخونة، وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من شأنه أن يؤدي إلى بيئة معادية في الغالب خالية من مصادر الغذاء والماء للثدييات.

لقد ازدهرت الثدييات على الأرض بسبب قدرتها على التكيف مع بيئات مختلفة، ولكن التعرض لفترات طويلة للحرارة الشديدة قد يكون أمرًا صعبًا. ومن المتوقع أن تؤدي الحركات التكتونية في المستقبل إلى مزيد من الانفجارات البركانية، مما يؤدي إلى إطلاق المزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ويؤدي إلى زيادة احتجاز الحرارة.

وتتنبأ الدراسة بارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون من 2 جزء في المليون إلى أكثر من 400 جزء في المليون بعد ملايين السنين في المستقبل، على افتراض أن البشر سيتوقفون عن حرق الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبعث الشمس إشعاعًا إضافيًا بنسبة 600% بعد 2.5 مليون سنة من الآن. ومن شأن هذه العوامل أن تؤدي إلى درجات حرارة واسعة النطاق تتراوح بين 200 إلى 40 درجة مئوية، مما يجعل حياة الثدييات غير مستدامة.

وهذا السيناريو المستقبلي من شأنه أن يجعل سواحل بانجيا ألتيما أكثر رطوبة من المناطق الساحلية الحالية، في حين أن المناطق الداخلية الشاسعة ستصبح شبيهة بالصحراء. سوف تتضاءل القدرة على توفير ما يكفي من النباتات لإمدادات غذائية ثابتة لأي حضارة إنسانية والثدييات الأخرى.

وفي حين أن هذا السيناريو لا يزال بعيدًا في المستقبل، فمن المهم معالجة الضغط الحالي على كوكبنا الناجم عن تغير المناخ. لقد أدى الانحباس الحراري العالمي السريع الناجم عن حرق الوقود الأحفوري بالفعل إلى صيف أكثر سخونة في نصف الكرة الشمالي وبداية فصل الربيع الساخنة بشكل مثير للقلق في أستراليا. إن اتخاذ إجراءات فورية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من تغير المناخ أمر بالغ الأهمية لمستقبل كوكبنا وبقاء جميع الأنواع.

مصادر:

– علوم الأرض الطبيعية (بدون عنوان URL)

– جامعة بريستول (بدون عنوان URL)