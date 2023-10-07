استكشاف الهياكل النانوية الهجينة للحمض النووي والببتيد لأشكال الحياة الاصطناعية وابتكارات الرعاية الصحية

يتعمق الباحثون في عالم الهياكل النانوية الهجينة للببتيد والحمض النووي، بهدف إنشاء أشكال حياة اصطناعية يمكن أن تحدث ثورة في الرعاية الصحية. وتشمل التطبيقات المحتملة لهذه الابتكارات الرائدة تطوير اللقاحات الفيروسية والآلات النانوية لعلاج الأمراض.

لقد كانت الحياة الاصطناعية موضوعًا متكررًا في كل من الأدبيات العلمية والشعبية، حيث تستحضر رؤى مخلوقات مرعبة أو حيوانات أليفة رائعة التصميم. ومع ذلك، يبقى السؤال: ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الحياة الاصطناعية في بيئتنا الطبيعية؟

وقد قطع الأستاذ المشارك تشينغوانغ لو من جامعة جنوب الدنمارك، مع البروفيسور هانبين ماو من جامعة ولاية كينت، خطوات كبيرة في هذا المجال. لقد نشروا مراجعة في مجلة Cell Reports Physical Science، لتسليط الضوء على الحالة الراهنة للأبحاث في الهياكل النانوية الهجينة للحمض النووي والببتيد.

ويركز هذا المجال، الذي عمره أقل من عقد من الزمن، على الجمع بين الببتيدات والحمض النووي لتكوين أشكال الحياة الاصطناعية. تتضمن رؤية لو إنشاء لقاحات فيروسية وأشكال حياة صناعية يمكنها تشخيص الأمراض وعلاجها. يمكن أن تعمل أشكال الحياة الاصطناعية هذه كأعداء للفيروسات المسببة للأمراض ويمكن استخدامها كروبوتات نانوية محملة بالأدوية أو العناصر التشخيصية.

وفي حين أن تطوير لقاح فيروسي اصطناعي لا يزال على بعد عشر سنوات تقريبا، فإن إنشاء خلايا اصطناعية أصبح في متناول اليد. يعد الحمض النووي والببتيدات اللبنات الأساسية لبناء أشكال الحياة الاصطناعية هذه. تسمح تقنية الحمض النووي بالتحكم الدقيق في البرمجة، بينما توفر تقنية الببتيد الوظائف الكيميائية الضرورية على نطاقات أكبر.

نجح لو وزملاؤه في ربط هياكل الحمض النووي ثلاثية الجدائل مع هياكل الببتيد ثلاثية الجدائل، مما أدى إلى إنشاء جزيء هجين اصطناعي يجمع بين نقاط قوة كليهما. يفتح هذا التقدم إمكانيات جديدة لتطوير كيانات بيولوجية وأشكال حياة أكثر تقدمًا.

ويستكشف الباحثون في جميع أنحاء العالم، مثل الباحثين في جامعة أكسفورد، العلاقة بين الحمض النووي والببتيدات. يضع هذا الارتباط الأساس لتطوير الآلات النانوية المتقدمة وأشكال الحياة الاصطناعية.

في الختام، يمثل استكشاف الهياكل النانوية الهجينة للببتيد والحمض النووي تقدمًا كبيرًا في مجال الحياة الاصطناعية. وتتمتع هذه الابتكارات بإمكانات هائلة في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك تطوير اللقاحات الفيروسية والآلات النانوية لعلاج الأمراض. على الرغم من أن مفهوم الحياة الاصطناعية قد يثير تساؤلات أخلاقية، إلا أنه لا يمكن تجاهل الفوائد المحتملة على صحة الإنسان ورفاهيته.

مصادر:

– تقارير الخلية العلوم الفيزيائية

- اتصالات الطبيعة