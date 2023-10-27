بوينغ ستارلاينر: الاستعداد لرحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية

تستعد وكالة ناسا وبوينغ لتحقيق إنجاز بالغ الأهمية في استكشاف الفضاء، حيث تعملان بجد من أجل استكمال أنشطة التحقق والتحقق من الصحة للرحلة التاريخية القادمة لمركبة بوينغ ستارلاينر الفضائية. ستقوم هذه المهمة الرائدة بنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) وتمثل أول مهمة مأهولة لمركبة ستارلاينر.

كان من المقرر أصلاً إطلاقه في شهر مارس، ولكن تقرر أن الإطلاق في شهر أبريل من شأنه أن يستوعب بشكل أفضل عمليات تناوب الطاقم القادمة ومهام إعادة إمداد البضائع هذا الربيع. ويضمن هذا التعديل تنسيقًا أكثر سلاسة للعمليات الحاسمة لنجاح المهمة.

تم اختيار رائدي الفضاء ذوي الخبرة بوتش ويلمور وسوني ويليامز لقيادة اختبار الطيران لطاقم طائرة بوينغ ستارلاينر (CFT). وستلعب خبرتهم وتدريبهم دورًا حيويًا في نجاح هذه المهمة.

تعمل شركة Boeing بنشاط على تلبية متطلبات السلامة وتنفيذ جهود مهمة لإصلاح الأجهزة داخل منشأة إنتاج Starliner في NASA Kennedy. أحد الجوانب المهمة التي يتم تناولها هو إزالة أو معالجة الشريط P213، والذي تم الانتهاء منه للقبة العلوية، وهو قيد التنفيذ حاليًا للقبة السفلية. سيقوم المهندسون بإجراء تقييمات تفصيلية للتأكد من أن أي شريط متبق يشكل مستوى مقبولاً من المخاطر.

وفي إطار الاستعدادات الجارية، من المقرر تركيب تصميمات جديدة للمظلات بحلول نهاية العام. ستتضمن هذه المظلات تعديلات تعمل على تقوية خطوط تعليق المظلة الرئيسية ومفاصل الوصلات المرنة والمظلة الرئيسية، وبالتالي تعزيز السلامة العامة.

ولتحسين الأداء الوظيفي على المدى الطويل، تخطط بوينغ وناسا لإجراء تعديلات على صمامات نظام التحكم الحراري النشط. كانت هذه التعديلات مدفوعة باكتشاف مشكلة صمام تجاوز الرادياتير في وقت سابق من هذا العام. اتخذ كلا الفريقين إجراءات تصحيحية واقترحا إجراءات إضافية، مثل عمليات تطهير النظام وتحديث المكونات وعمليات التخفيف التشغيلية، لمنع حدوث تحديات مماثلة في المستقبل.

ومع اكتمال ما يقرب من 98% من منتجات الاعتماد بالفعل، فمن المتوقع إغلاق منتجات الاعتماد المتبقية في أوائل عام 2022. كما تم إحراز تقدم كبير في مجالات التحكم اليدوي في الطاقم وتحليل نظام الإلغاء، مما يلبي المتطلبات الحاسمة لنجاح المهمة .

بينما يخضع برنامج الطيران CFT الخاص بشركة Boeing Starliner للاختبار وتستمر وحدات المركبة الفضائية في معالجة الاختبار المبدئي، تزداد الإثارة لهذا المعلم المهم في استكشاف الفضاء. يخضع رواد فضاء ناسا الذين تم اختيارهم لمهمة CFT حاليًا لتدريب صارم، ويتعاونون مع الفرق، ويشاركون في عمليات محاكاة مختلفة لضمان نجاح مهمة مدتها ثمانية أيام إلى محطة الفضاء الدولية.

ابق على اطلاع بأحدث التطورات على مدونة الطاقم التجاري الرسمية ومدونة مهمة CFT، حيث نتوقع بفارغ الصبر إطلاق Boeing Starliner والفصل التالي في رحلات الفضاء البشرية.

الأسئلة المتكررة

س: متى يكون تاريخ الإطلاق المستهدف لأول مهمة مأهولة لبوينغ ستارلاينر إلى محطة الفضاء الدولية؟

ج: موعد الإطلاق المستهدف هو في أبريل، بعد اتخاذ قرار بضمان تنسيق أفضل مع عمليات تناوب الطاقم القادمة ومهام إعادة إمداد البضائع في الربيع.

س: من هم رواد الفضاء الذين تم اختيارهم لاختبار طيران طاقم طائرة بوينغ ستارلاينر؟

ج: سيكون رائدا الفضاء ذوو الخبرة بوتش ويلمور وسوني ويليامز على متن أول مهمة مأهولة لمركبة بوينغ ستارلاينر الفضائية.

س: ما هي التعديلات التي يتم إجراؤها على صمامات نظام التحكم الحراري في Starliner؟

ج: يتم التخطيط لإجراء تعديلات لتحسين الأداء الوظيفي طويل المدى لصمامات نظام التحكم الحراري النشط بعد اكتشاف مشكلة في صمام تجاوز الرادياتير. تتضمن هذه التعديلات عمليات تطهير النظام، وترقيات المكونات، وعمليات التخفيف التشغيلية.

س: متى يمكننا أن نتوقع اختبار السقوط للمظلات المحدثة والمظلات الرئيسية؟

ج: من المقرر إجراء اختبار السقوط في أوائل عام 2024 بناءً على الجدول الزمني الحالي لتسليم المظلة.

س: ما هو آخر التقدم المحرز بشأن اعتماد مركبة بوينغ ستارلاينر الفضائية؟

ج: حوالي 98% من منتجات الشهادات المطلوبة لاختبار الطيران مكتملة، ومن المتوقع إغلاق منتجات الشهادات المتبقية في أوائل العام المقبل.