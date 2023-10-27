القمر الجديد، الكسوف الجديد: مشهد في السماء

رقصة سماوية على وشك أن تحدث في سماء الليل، حيث يزين خسوف القمر رؤيتنا بعد أسبوعين من كسوف الشمس الرائع. في هذا الشهر، في 28 أكتوبر، سيتخطى القمر الحافة الشمالية لظل الأرض، مما يخلق عرضًا مرئيًا مذهلاً.

في حين أن كسوف الشمس الأخير قد أثار إعجاب المشاهدين بـ "حلقة النار"، فإن خسوف القمر الجزئي القادم سيكون مشهدًا مختلفًا تمامًا. ولسوء الحظ فإن من شهدوا كسوف الشمس قد يفوتهم فرصة مشاهدة هذا الحدث القمري لأنه سيحدث أثناء النهار عندما يكون القمر تحت الأفق. وهذه المرة، سيكون نصف الكرة الشرقي، بما في ذلك كندا ونيو إنجلاند، في موقع رئيسي لمشاهدة الكسوف.

مع ارتفاع القمر في سماء المساء، قد يتمكن سكان المقاطعات البحرية الكندية من إلقاء نظرة خاطفة على منطقة الظل، وهو الجزء الداخلي الأكثر قتامة من ظل الأرض، الذي ينزلق من سطح القمر. قد يلاحظ المشاهدون ذوو العيون الحادة في نيو إنجلاند أيضًا التظليل الخافت للظل، وهو الجزء الخارجي الأفتح من الظل.

للحصول على أفضل منظر للكسوف، تذكر أن القمر يشرق تمامًا مع غروب الشمس، مما يتسبب في إضاءة سماء الشفق بشكل ساطع. للحصول على لقطة واضحة للقمر، انتظر حتى تظلم السماء قليلاً ويرتفع القمر أعلى من الأفق. وستشهد نيوفاوندلاند ولابرادور الكسوف النصفي في وقت قريب من شروق القمر، مما يسمح بفرصة مشاهدة أطول قليلاً.

فيما يلي جدول زمني لأحداث الكسوف (بالتوقيت المحلي):

- دخول القمر إلى منطقة شبه الظل: غير مرئي

– دخول القمر إلى منطقة الظل: غير مرئي

– كسوف منتصف الليل: الساعة 5:45 مساءً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)

- مغادرة القمر لمنطقة الظل: الساعة 5:52 مساءً (توقيت شرق الولايات المتحدة)

- مغادرة القمر للظل الجزئي: 6:26 مساءً (ADT)

أثناء الخسوف، سينتقل القمر تدريجياً من شبه الظل إلى الظل. سيبدأ شبه الظل، وهو الطرف الخارجي الخافت لظل الأرض، في إظهار تظليل ضعيف على الجانب الأيسر من القمر. ومع مرور الوقت، ستدخل حافة القمر إلى منطقة الظل الداكنة، مما يشير إلى بداية الخسوف الجزئي. سيغطي الظل جزءًا صغيرًا فقط من قطر القمر، ويصل إلى مسافة قريبة من فوهة البركان Tycho.

سينتهي الخسوف بعد 77 دقيقة عندما يخرج القمر من منطقة الظل، تاركًا وراءه ذكرى رائعة لأولئك الذين حالفهم الحظ بمشاهدته.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هو خسوف القمر؟

ج: يحدث خسوف القمر عندما تصطف الأرض بين الشمس والقمر، وتلقي بظلالها على القمر.

س: هل سيكون خسوف القمر القادم مرئيا في جميع أنحاء العالم؟

ج: لا، سيكون هذا الكسوف مرئيًا بشكل أساسي في نصف الكرة الشرقي، مع أفضل رؤية في كندا ونيو إنجلاند.

س: كم مرة يحدث الخسوف؟

ج: عادة ما يحدث خسوف الشمس والقمر في أزواج، حيث يحدث خسوف القمر قبل أسبوعين من كسوف الشمس أو بعده.

س: متى سيحدث خسوف القمر القادم؟

ج: سيكون الخسوف القمري القادم حدثا شبه ظلي في 25 مارس من العام المقبل، لصالح أمريكا الشمالية والجنوبية.

س: كيف يمكنني التقاط أفضل منظر للكسوف؟

ج: انتظر حتى تصبح السماء أغمق ويكون القمر أعلى من الأفق لضمان لقطة واضحة. فكر في استخدام التلسكوبات أو المناظير لإلقاء نظرة فاحصة.

بينما يقوم القمر بزيارة ظل الأرض، دعونا نستمتع بعجائب الكون ونعتز باللحظات العابرة لهذا الباليه السماوي.