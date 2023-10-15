رحلة Bonkers وBrilliant Fram: مغامرة علمية جريئة

لا تزال بعثة فرام، التي قادها المستكشف النرويجي فريدجوف نانسن في أواخر القرن التاسع عشر، واحدة من أكثر البعثات العلمية شهرة وجرأة في التاريخ. كان الهدف هو الوصول إلى القطب الشمالي، وهو الإنجاز الذي استعصى على المستكشفين لعدة قرون بسبب الظروف الغادرة للمحيط المتجمد الشمالي.

على عكس الرحلة إلى القطب الجنوبي، والتي تتطلب عبور الأرض، فإن الوصول إلى القطب الشمالي يعني الإبحار في محيط متجمد يتغير باستمرار. شكلت الجليد الطافي تهديدًا مستمرًا، حيث كانت السفن تتعرض للضغط والسحق عندما يتجمع الجليد. ولم يتمكن أحد من إيجاد طريقة للتغلب على هذه العقبة حتى أدى غرق سفينة في الجانب الروسي من القطب الشمالي إلى اكتشاف تيار يتدفق من الجانب الروسي إلى الجانب الكندي.

صمم نانسن، بالتعاون مع صانع السفن الاسكتلندي كولين آرتشر، سفينة ثورية تسمى فرام يمكنها تحمل ضغط الجليد. تم بناء السفينة على شكل وعاء فواكه خشبي، ذو شكل دائري ودفة قابلة للسحب. لقد كان مصنوعًا بالكامل من خشب البلوط الصلب ومصمم ليطفو إلى الأعلى عندما يضغط عليه الجليد، مما يسمح له بالطفو على السطح ويحمله التيار نحو القطب الشمالي.

انطلق الطاقم بإمدادات تكفي لمدة خمس سنوات وانتظروا الجليد ليحملهم إلى وجهتهم. ومع ذلك، بعد عام ونصف، أدركوا أنهم خرجوا عن المسار ومن غير المرجح أن يصلوا إلى القطب الشمالي. قرر نانسن ورفيق له السير نحو القطب، لكن حركة الجليد جعلت من المستحيل إحراز تقدم. في نهاية المطاف، كان عليهم أن يعودوا ويجدوا طريق العودة إلى الحضارة.

على الرغم من عدم تحقيق هدفها النهائي، إلا أن بعثة فرام كانت ثورية في نهجها ومساهماتها العلمية. جمع الطاقم بيانات قيمة عن جليد القطب الشمالي لم يحصل عليها أي شخص آخر منذ قرن من الزمان. واليوم، لا تزال قياساتهم تستخدم في البحث العلمي.

وفي عام 2019، حاولت بعثة MOSAIC القيام برحلة مماثلة إلى فرام، باستخدام البيانات التي جمعها فريق نانسن كمرجع. على الرغم من أن الظروف الجليدية تغيرت مع مرور الوقت، إلا أن القيمة العلمية لبعثة فرام تظل كبيرة.

إن الجرأة والدقة العلمية والسخافة المتأصلة في رحلة فرام تجعل منها فصلاً رائعًا في تاريخ الاستكشاف. إنه بمثابة شهادة على فضول الإنسان ورغبته في تجاوز الحدود، حتى في مواجهة الشدائد.

مصادر:

– متحف فرام، أوسلو، النرويج

- الجمعية الجغرافية الملكية