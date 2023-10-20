تسلط حفريات الميوسين الأولى في شرق أفريقيا الضوء على التاريخ التطوري

قام فريق دولي من الباحثين، بما في ذلك برنامج الجيولوجيا والتاريخ الجيولوجي التابع للمركز الوطني للبحث في تطور الإنسان (CENIEH)، باكتشاف مثير في شرق أفريقيا. في بحث نُشر في مجلة iScience، أفاد الفريق عن العثور على أول حفريات للثدييات من عصر الميوسين في حديقة جورونجوسا الوطنية في موزمبيق، وهو موقع مهم لفهم تطور النظم البيئية الأفريقية وتأثيرها على نسب أشباه البشر.

وتعد هذه الدراسة، التي قادتها الدكتورة سوزانا كارفالهو من جامعة أكسفورد، جزءًا من مشروع جورونجوسا للحيوان القديم، الذي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية في المجتمع المحلي. ومن بين النتائج التي توصل إليها الفريق أسنان أحفورية من العصر الميوسيني، والتي امتدت من 5 إلى 23 مليون سنة مضت ولعبت دورا حاسما في أصل القردة الأفريقية.

علاوة على ذلك، تمكن الباحثون من تحديد التواريخ الإشعاعية للتكوين الجيولوجي المسمى مازامبا، وإعادة بناء الغطاء النباتي القديم في المنطقة بناءً على الكربونات التربوية والغابات الأحفورية، ووصف الحفريات المختلفة، بما في ذلك الفقاريات البحرية واللافقاريات والزواحف والثدييات الأرضية والغابات الأحفورية من البيئات القديمة الساحلية. والجدير بالذكر أنهم اكتشفوا نوعًا جديدًا من الوبر العملاق يتراوح وزنه بين 124 و153 كيلوجرامًا.

توفر هذه الدراسة الرائدة رؤى قيمة لمنطقة أفريقية لم يتم استكشافها من قبل. يسلط مارك سير، عالم منتسب في CENIEH وزميل ماري سكلودوفسكا كوري في جامعة أوترخت، الضوء على أهمية البحث، قائلاً: "تفتح هذه الدراسة آفاقًا جديدة تمامًا لمنطقة أفريقية كانت، حتى الآن، فارغة من الناحية الحفرية". يقوم سير حاليًا بدراسة تأثير الدورات المدارية على الرواسب في شرق إفريقيا كجزء من مشروعه المستمر.

وبشكل عام، فإن اكتشاف حفريات الميوسين هذه في شرق أفريقيا يساهم في فهمنا للتاريخ التطوري للمنطقة ويلقي الضوء على العمليات التي شكلت النظم البيئية الأفريقية وأثرت على تطور أشباه البشر. يؤكد البحث الذي أجري في متنزه جورونجوسا الوطني على أهمية دراسات الحفريات في جهود الحفظ ومبادرات تنمية المجتمع.

مصادر:

رينيه بوبي وآخرون، أول حفريات من العصر الميوسيني من الغابات الساحلية في صدع جنوب شرق إفريقيا، iScience (2023). دوى: 10.1016/j.isci.2023.107644

مقدمة من CENIEH

تنويه:

حفريات الميوسين الأولى من الغابات الساحلية في جنوب شرق أفريقيا (2023، 20 أكتوبر)

تم استرجاع 20 October 2023

من https://phys.org/news/2023-10-miocene-fossils-coastal-woodlands-southern.html