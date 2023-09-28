الكشف عن اكتشاف هجين Dog-Fox يثير المخاوف بشأن تأثير الكلاب المنزلية على الحياة البرية

أثار الاكتشاف الأخير لهجين الكلاب والثعلب، المعروف باسم "dogxim"، في البرازيل اهتمامًا بين العلماء وأثار مخاوف بشأن تأثير كلابنا الأليفة على مجموعات الحيوانات البرية. هذا المخلوق الفريد، وهو عبارة عن تهجين بين أنثى ثعلب بامباس وكلب منزلي ذكر، يتحدى الاعتقاد السائد بأن الكلاب والثعالب لا يمكن أن تتكاثر.

تم العثور على Dogxim بعد أن صدمته سيارة وتم نقله إلى منشأة لإعادة تأهيل الحياة البرية. لاحظ الموظفون مزيجًا غريبًا من الخصائص الجسدية والسلوكية. بملامحه الشبيهة بالثعلب مثل الأذنين الوخزتين وتفضيل أكل الثدييات الصغيرة، لكن مع نباح الكلب، يظل هذا الهجين حالة غريبة تم تأكيدها من خلال الاختبارات الجينية.

يحدث التهجين عندما يتزاوج نوعان وينتجان ذرية ذات أصول وراثية مختلطة. عادة، تتزاوج الحيوانات داخل الأنواع الخاصة بها. إن عدم التوافق الجيني، والذي تحدده الاختلافات في عدد الكروموسومات والسلوك الإنجابي، عادة ما يمنع التهجين الناجح. ومع ذلك، عندما تتزاوج الأنواع ذات الصلة الوثيقة، مثل الكلاب والذئاب، تزداد فرصة نجاح التهجين بسبب التشابه الجيني بينها.

في حين أن العديد من الهجينة تعاني من العقم، ولا تشكل أي تهديد للأنواع الأم، فإن بعض الهجينة يمكن أن تتفوق على الأنواع الأم وتحل محلها مع مرور الوقت. وهذا أمر مقلق بشكل خاص بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض والتي تضم مجموعات سكانية معرضة للخطر. يسلط اكتشاف هجين الكلب والثعلب الضوء على الاتصال المتزايد بين الأنواع المحلية والبرية بسبب انتهاك المستوطنات البشرية للموائل الطبيعية. يمكن أن يؤدي هذا الاتصال إلى انتقال الأمراض واحتمال تعطيل التنوع البيولوجي.

من المهم مراقبة التفاعلات بين الأنواع المختلفة لحماية الأنواع الضعيفة أو ذات الكثافة السكانية المنخفضة. في حين أنه من غير المرجح أن تصبح هجينة الكلاب والثعالب أمرًا شائعًا بسبب المسافة الجينية بين النوعين، فإن هذا الاكتشاف بمثابة تذكير بالعواقب غير المتوقعة التي يمكن أن تنشأ عن تفاعلات كلابنا مع الحياة البرية. إن تأثير الكلاب الأليفة على مجموعات الحيوانات البرية يتطلب المزيد من البحث والدراسة.

مصادر:

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