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آخر قمر عملاق لهذا العام يضيء السماء

Byروبرت أندرو

سبتمبر 29، 2023
آخر قمر عملاق لهذا العام يضيء السماء

سيضيء القمر العملاق الأخير لهذا العام سماء الليل الليلة، مما يوفر مشهدًا رائعًا لمراقبي النجوم. ويمثل هذا نهاية سلسلة من أربعة أقمار عملاقة في عام 2023، اثنان منهم سيحدثان في شهر يوليو.

يشير القمر العملاق، المعروف أيضًا باسم الحضيض-الاقتران، إلى قمر مكتمل أو جديد يتزامن مع أقرب نهج للقمر من الأرض في مداره الإهليلجي. خلال هذا الوقت، يبدو القمر أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد.

من المتوقع أن يسطع القمر العملاق الليلة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، ليأسر مراقبي السماء بوهجه المشع. عندما يصل القمر إلى أقرب نقطة من الأرض، سيتم تعزيز لمعانه، مما يخلق عرضًا سماويًا ساحرًا.

أصبحت أحداث Supermoon متوقعة للغاية وتجذب المتحمسين من جميع أنحاء العالم. وتوفر هذه الظاهرة الفريدة فرصة نادرة لمشاهدة جمال وعظمة رفيقنا السماوي عن قرب.

في حين أن الأهمية العلمية للقمر العملاق لا تزال موضوعًا للدراسة، إلا أن تأثيرها البصري لا يمكن إنكاره. لقد فتن الجرم السماوي العملاق المتوهج في السماء البشر منذ فترة طويلة وألهمهم، وأذكى خيال الشعراء والفنانين والحالمين عبر التاريخ.

تأكد من وضع علامة على التقويمات الخاصة بك والعثور على مكان واضح للنظر إلى السماء الليلة مع ظهور آخر قمر عملاق لهذا العام. إنها تجربة آسرة تذكرنا بعجائب وأسرار الكون.

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التعاريف:
– القمر العملاق: قمر مكتمل أو جديد يتزامن مع أقرب اقتراب للقمر من الأرض في مداره الإهليلجي.
– الحضيض-الاقتران: مصطلح يستخدم لوصف محاذاة القمر مع الأرض والشمس، مما يؤدي إلى ظهور قمر كامل أو جديد.

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By روبرت أندرو

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