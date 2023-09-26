جولة نادرة لأربعة أقمار عملاقة لعام 2023 ستنتهي يوم الجمعة

ملخص:

ستمثل ليلة الجمعة هذه نهاية حدث نادر لأربعة أقمار عملاقة في عام 2023. وقد أسرت ظاهرة الأقمار العملاقة، وهي أقمار كاملة تبدو أكبر حجما وأكثر إشراقا من المعتاد، مراقبي السماء في جميع أنحاء العالم. وستكون هذه هي الفرصة الأخيرة لمراقبة القمر العملاق حتى سبتمبر 2024.

تحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يصطف البدر مع أقرب نقطة في مداره الإهليلجي حول الأرض، والمعروف باسم الحضيض. ونتيجة لذلك، يبدو القمر أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من القمر الكامل المعتاد.

اكتسبت ظاهرة القمر العملاق شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث اجتذبت علماء الفلك الهواة والمحترفين على حد سواء. توفر هذه الأحداث السماوية مشهدًا بصريًا يسحر المراقبين ويوفر فرصًا فريدة للتصوير الفوتوغرافي ومشاهدة النجوم.

على الرغم من أن القمر العملاق ليس له أهمية علمية، إلا أنه يساهم في الاهتمام العام بعلم الفلك ويلهم الناس للتواصل مع عجائب الكون. يتطلع العديد من المتحمسين إلى هذه الأحداث كوسيلة لتقدير جمال وعظمة الكون.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن القمر العملاق يخلق تجربة بصرية مذهلة، إلا أن تأثيره على المد والجزر وبيئة الأرض ضئيل. وخلافا للاعتقاد السائد، فإن القمر العملاق لا يسبب كوارث طبيعية أو تغيرات كبيرة في سلوك الإنسان.

لذا، تأكد من وضع علامة على التقويم الخاص بك واغتنم الفرصة لمشاهدة آخر قمر عملاق لعام 2023 يوم الجمعة. لا تنس التقاط هذه الأعجوبة السماوية من خلال عدستك أو ببساطة خذ لحظة لتتعجب من جمال سماء الليل.

التعاريف:

– القمر العملاق: اكتمال القمر ويتزامن مع اقتراب القمر من الأرض، مما يجعله يبدو أكبر حجما وأكثر إشراقا من المعتاد.

- الحضيض: النقطة في مدار القمر الإهليلجي الأقرب إلى الأرض.

مصادر:

- مقال بقلم ويليام هانتر لموقع Mailonline