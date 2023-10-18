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علوم

الكون المتوسع: الكشف عن خريطة دائرية

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 18، 2023
الكون المتوسع: الكشف عن خريطة دائرية

قام الرسام بابلو كارلوس بوداسي بإنشاء خريطة دائرية آسرة تكشف عن اتساع الكون. تُظهر هذه الخريطة المعقدة النظام الشمسي في مركزها، مع تقليل المقياس تدريجيًا نحو الحواف الخارجية لعرض الهياكل الأبعد والأكثر ضخامة داخل مجال الكون الذي يمكن ملاحظته.

إن إبداع بوداسي ليس مذهلًا بصريًا فحسب، بل إنه بمثابة تذكير بامتداد الكون المذهل. من خلال وضع النظام الشمسي في المركز، تسلط الخريطة الضوء على موقعنا داخل الكون، مما يسمح لنا بتقدير حجم وحجم الأجرام السماوية والهياكل خارج جوارنا الكوكبي.

بالنسبة لأولئك المفتونين بتصوير بوداسي الفني، هناك تمثيلات إضافية للكون متاحة على موقعه على الإنترنت. يمكن للزوار استكشاف المطبوعات والملصقات والمنتجات الأخرى التي تعرض تفسيراته الفنية الفريدة للكون.

عندما ننظر إلى هذه الخريطة الدائرية، نتذكر مكاننا المتواضع داخل نسيج الكون الكبير. إنه يلهم إحساسًا بالعجب والفضول، ويدفعنا إلى استكشاف المزيد في أعماق الفضاء الخارجي. في هذه المساحة الشاسعة، تنتظرنا عجائب لا تعد ولا تحصى في انتظار اكتشافنا، وتعد خريطة بوداسي بمثابة بوابة لهذه الرحلة الكونية.

التعاريف:
– الكون المرصود: منطقة الكون التي نراها من الأرض، وتحددها سرعة الضوء وعمر الكون.
- النظام الشمسي: نظام يتكون من نجم كالشمس وما يدور حوله من الكواكب والأقمار والكويكبات والمذنبات.

المصدر
- المعلومات مقدمة من بابلو كارلوس بوداسي.

By مامفو بريشيا

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