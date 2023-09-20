استكشاف السنوات الأولى للكون: علم الكونيات الرصدي والتجارب الراديوية

سينثيا تشيانج، أستاذة الفيزياء المشاركة في جامعة ماكجيل، كانت دائمًا منجذبة للعمل بيديها. قادها هذا الشغف إلى مجال علم الكونيات الرصدي، حيث تدرس أصل الكون وتطوره من خلال جمع البيانات عن السنوات الأولى للكون.

بدأت رحلة شيانغ إلى علم الكونيات الرصدي عندما زارت مختبرًا في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أثناء عملية التقديم للالتحاق بالمدرسة العليا. لقد انبهرت على الفور بمعدات التفريغ وأجهزة التبريد، وأدركت أنها تريد متابعة هذا المجال. بعد حصولها على الدكتوراه، انضمت إلى الفريق العلمي لتلسكوب بلانك لدراسة إشعاع الخلفية الكونية الميكروي (CMB). ومع ذلك، أرادت تشيانغ العمل على بناء آلتها الخاصة.

أثناء تفكيرها في خطواتها التالية، أمضت شيانغ عامًا في القطب الجنوبي كعالمة خلال فصل الشتاء في تلسكوب القطب الجنوبي. خلال فترة وجودها هناك، أصبحت مهتمة بموجات الراديو الكونية وانتقلت من دراسة الموجات الميكروية الكونية إلى موجات الراديو الكونية. يركز شيانج الآن على بناء ونشر وتشغيل الأدوات التي يمكنها اكتشاف إشارات الراديو من العصور المحورية المبكرة للكون، وتحديدًا العصور المظلمة والفجر الكوني.

تشير العصور المظلمة إلى الوقت الذي كان فيه الكون يتكون بشكل أساسي من غاز الهيدروجين المحايد. وحدث الفجر الكوني بعد ذلك بقليل عندما تشكلت النجوم الأولى. من الصعب ملاحظة هذه العصور، حيث تتطلب من الباحثين الذهاب إلى مواقع نائية على الأرض لتقليل التداخل من بقية الكون.

تهدف أدوات شيانغ المصنوعة يدويًا إلى التقاط الضوء من شروق الشمس الكوني الأول والعصور المظلمة التي سبقته. حاليًا، أبلغ فريق واحد فقط، يُدعى EDGES، عن ملاحظات محتملة من عصر الفجر الكوني، لكن نتائجهم لا تزال بحاجة إلى تأكيد أو دحض من أدوات أخرى.

في مقابلة مع كوانتا، تناقش شيانغ تجاربها في القطب الجنوبي، وتفاصيل عملها في علم الكونيات الرصدي، والإثارة في حل الألغاز من خلال البحث العلمي.

التعاريف:

علم الكونيات الرصدي: دراسة أصل الكون وبنيته وتطوره من خلال جمع وتحليل بيانات الرصد.

الخلفية الكونية الميكروية (CMB): بقايا الإشعاع من الانفجار الكبير، والتي تستخدم لدراسة الكون المبكر.

العصور المظلمة الكونية: فترة في بداية الكون عندما كان الكون يتكون بشكل أساسي من غاز الهيدروجين المحايد، مما أدى إلى سماء مظلمة خالية من النجوم والمجرات.

الفجر الكوني: العصر الذي بدأت فيه النجوم الأولى بالتشكل، إيذانا بنهاية العصور المظلمة. وكانت هذه النجوم المبكرة مختلفة عن النجوم التي لوحظت في الكون الحالي.

خط 21 سم: طول موجة راديوية محددة تنبعث من ذرات الهيدروجين، ويمكن استخدامها لدراسة العصور المختلفة في تاريخ الكون.

مصادر:

المصدر: مجلة كوانتا

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