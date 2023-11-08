استكشاف الكون: تلسكوب إقليدس الفضائي يكشف عن صور مذهلة للمجرات المخفية والمشاتل النجمية

التقط تلسكوب إقليدس الفضائي، الذي تم إطلاقه في يوليو، مجموعته الأولى من الصور المذهلة عالية الدقة، التي كشفت عن المجرات المخفية وعناقيد النجوم والحضانة النجمية الشهيرة. الهدف الأساسي لإقليدس هو إنشاء أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للكون، مما يساعد في دراسة ظاهرتين كونيتين محيرتين: المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

لفهم الألغاز المحيطة بالمادة المظلمة والطاقة المظلمة، من الأهمية بمكان أن نعترف بأن المادة العادية، التي تشمل الأجرام السماوية مثل الكواكب والنجوم، لا تمثل سوى 5٪ فقط من تكوين الكون. وتتكون النسبة المتبقية البالغة 95% من المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وهما كيانان يستعصيان على الملاحظة المباشرة. وبدلا من ذلك، يدرس علماء الفلك آثارها على المادة العادية للحصول على رؤى ثاقبة.

أدخل تلسكوب إقليدس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. من خلال التقاط صور عالية الدقة، يسمح إقليدس للعلماء بتحليل أشكال وحركات مليارات المجرات عبر الكون. وهذا بدوره يساعد في كشف الطبيعة الغامضة للمادة المظلمة والطاقة المظلمة.

من بين الصور المذهلة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية، تكشف إحدى الصور عن مجرة ​​حلزونية مخفية يطلق عليها على نحو مناسب اسم "المجرة المخفية". هذه المجرة، المخفية خلف كميات وفيرة من الغبار والغاز والنجوم، يصعب مراقبتها من الأرض. إلا أن قدرة إقليدس على دراسة الأشعة تحت الحمراء تمكنه من اختراق هذه العوائق والحصول على صورة واضحة للمجرة. ويعتقد علماء الكونيات أن تحليل سرعة دوران المجرات الحلزونية سيوفر أدلة حاسمة حول وفرة المادة المظلمة داخلها.

تكشف صورة أخرى مذهلة عن عنقود كروي يعرف باسم NGC 6397، يضم حوالي 400,000 نجم. يُظهر هذا التصوير الرائع قدرات إقليدس في التقاط عنقود كامل ضمن إطار واحد، مما يسمح لعلماء الفيزياء الفلكية بدراسة حركة هذه العناقيد داخل مجرتنا درب التبانة. تمتلك مثل هذه الدراسات القدرة على الكشف عن معلومات قيمة حول توزيع المادة المظلمة داخل مجرتنا.

يلتقط إقليدس أيضًا صورة مميزة لسديم رأس الحصان، الذي يعمل بمثابة حضانة سماوية للنجوم الجديدة. السديم عبارة عن تراكم لبقايا النجوم المنفجرة، ويتحول تدريجيًا إلى نجوم حديثة الولادة، وربما إلى كواكب. تبرز هذه الصورة تحديدًا بسبب مجال رؤيتها الكبير، ودقتها الواضحة للغاية، وتضمينها العديد من المجرات البعيدة المحيطة بالسديم.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم إقليدس نظرة ثاقبة لمجموعة مجرات فرساوس. تُظهر هذه الملاحظة الرائعة مجموعة برشاوس في المقدمة، والتي تتكون من حوالي 1,000 مجرة. ومن المثير للاهتمام أن الخلفية تحتوي على 100,000 مجرة ​​مذهلة من الكون البعيد، بعضها ينبعث منه ضوء يستغرق 10 مليارات سنة للوصول إلينا. ومن المتوقع أن تكشف ملاحظات إقليدس المستمرة على مدى السنوات الست المقبلة عن العديد من مجموعات المجرات المماثلة، مما يوفر للعلماء معلومات لا تقدر بثمن حول تكوين المجرات وفيزياءها.

وأخيرًا، التقط إقليدس صورة للمجرة غير المنتظمة NGC 6822. تشهد هذه الصورة على قوة إقليدس الهائلة، حيث أن مجال رؤيته أكبر بحوالي 100 مرة من مجال رؤيته لتلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويتوقع العلماء أن تحليل هذه الصور الضخمة والغنية بالبيانات سيؤدي إلى اكتشافات رائدة حول الكون.

لا شك أن الصور الأولية التي التقطها تلسكوب إقليدس الفضائي قد تركت علماء الفلك وعشاق الفضاء في حالة من الرهبة. بينما يواصل إقليدس مهمته في رسم خريطة للكون، فإن هذه الصور الاستثنائية والبيانات التي توفرها تحمل وعدًا بتعزيز فهمنا للمادة المظلمة والطاقة المظلمة والأعمال المعقدة للكون.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو تلسكوب إقليدس الفضائي؟

تلسكوب إقليدس الفضائي هو مهمة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تهدف إلى إنشاء أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للكون. وهو مصمم لدراسة المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وهما ظاهرتان كونيتان تشكلان غالبية الكون.

2. ما هي المادة المظلمة؟

المادة المظلمة هي مادة غير مرئية تشكل حوالي 27% من الكون. فهو لا ينبعث منه أو يمتصه أو يعكسه، مما يجعل من الصعب مراقبته بشكل مباشر. ويدرس علماء الفلك آثاره على المادة العادية لفهم طبيعته وتوزيعه.

3. ما هي الطاقة المظلمة؟

ويعتقد أن الطاقة المظلمة هي المسؤولة عن التوسع المتسارع للكون. ويشكل نحو 68% من الكون لكن طبيعته لا تزال مجهولة إلى حد كبير. ويعتمد العلماء على تأثيرات جاذبيته لدراسة وفهم خصائصه.

4. كيف يساعد إقليدس في دراسة المادة المظلمة والطاقة المظلمة؟

يلتقط إقليدس صورًا عالية الدقة لمليارات المجرات، مما يسمح للعلماء بتحليل أشكالها وحركاتها. ومن خلال دراسة هذه المجرات وتفاعلاتها، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة لتأثيرات المادة المظلمة والطاقة المظلمة على الكون.

5. ما هي بعض الصور الرئيسية التي التقطها إقليدس؟

التقط إقليدس صورًا مذهلة تشمل مجرة ​​حلزونية مخفية، وعنقود نجمي كروي، وسديم رأس الحصان، وعنقود مجرات فرساوس، ومجرة غير منتظمة. توفر هذه الصور بيانات قيمة لعلماء الفلك لدراسة واستكشاف الكون.