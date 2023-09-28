التأثير الخفي: الكشف عن حفر النيزك المخفية على الأرض

النظام الشمسي مليء بالأدلة على الاصطدامات العنيفة وتأثيرات النيزك. ومع ذلك، على الأرض، غالبًا ما تكون هذه العلامات نادرة وغامضة. على عكس القمر أو عطارد، تم محو فوهات الأرض بسبب العمليات الطبيعية مثل الرياح والمياه والصفائح التكتونية. تغوص بعض الحفر في القشرة الأرضية، بينما يظل البعض الآخر مختبئًا تحت الصفائح الجليدية أو المسطحات المائية أو طبقات الرواسب. وهذا ما جعل من الصعب اكتشاف ودراسة الحفر على كوكبنا حتى وقت قريب.

لقد طور العلماء عدة طرق لتحديد وتأكيد وجود الحفر. أحد المؤشرات الأكثر موثوقية هو وجود الكوارتز المصدوم، وهو نوع من الصخور يظهر دليلاً على زيادة الضغط المفاجئة، والتي عادة ما تكون ناجمة عن حدث تصادم. علامة أخرى تشير إلى ذلك هي تكوين مخاريط متحطمة، وهي سمات مخروطية الشكل لا توجد إلا في مواقع الارتطام. بالإضافة إلى ذلك، فإن اكتشاف الأشكال المتعددة الضغط العالي، والحبيبات المجهرية للصخور ذات البنية البلورية المعدلة، يؤكد أيضًا وجود الحفرة.

وعلى الرغم من التحديات، تمكن الباحثون من الكشف عن العديد من الحفر النيزكية المخفية على الأرض. فيما يلي بعض الأمثلة البارزة:

1. حفرة هياواثا الجليدية: كانت هذه الحفرة التي يبلغ قطرها 31 كيلومترًا، مخفية تحت كيلومتر واحد من الجليد في شمال غرب جرينلاند، وظلت غير مكتشفة حتى عام 2018. ويعتقد أن التأثير قد حدث منذ حوالي 58 مليون سنة، وهي الحفرة المعروفة في أقصى الشمال.

2. حفرة نيزك خليج تشيسابيك: تم العثور على هذه الحفرة النيزكية الضخمة، المختبئة تحت مئات الأمتار من الرواسب، في عام 1983. وقد أدى الاصطدام، الذي حدث قبل حوالي 35 مليون سنة، إلى حدوث أمواج تسونامي وصلت إلى أوروبا وأثرت على تكوين خليج تشيسابيك.

3. حوض سدبوري: تشكلت هذه الحفرة المتآكلة منذ 1.8 مليار سنة في أونتاريو بكندا، وهي واحدة من أكبر مواقع الاصطدام على الأرض. نتج الاصطدام من مذنب وتسبب في ارتفاع الصخور المنصهرة من الوشاح إلى الحوض، مع انتشار المقذوفات في جميع أنحاء العالم.

4. تشيككسولوب، قاتل الديناصورات: حفرة تشيككسولوب، الواقعة قبالة سواحل المكسيك، نتجت عن الكويكب المسؤول عن انقراض الديناصورات. تم اكتشاف هذا الحوض الذي يبلغ قطره 180 كيلومترًا بعد عقد من تحديد العلماء لطبقة مواد خارج كوكب الأرض، مما يؤكد ارتباط التأثير بحدث الانقراض الجماعي.

5. نادر: تم اكتشاف هذه الحفرة بالقرب من جبل نادر البحري قبالة سواحل غرب إفريقيا في عام 2020، مدفونة تحت ما يقرب من نصف كيلومتر من الرواسب. وقد تشكلت في نفس الوقت تقريبًا الذي حدث فيه اصطدام تشيككسولوب، وتثير تساؤلات حول حدوث اصطدامات متعددة للكويكبات. .

6. فوهة ييلان: وجدت في غابات الصين في عام 2021، وهي بقايا جزئية لتأثير حديث إلى حد ما، يقدر أنه حدث منذ حوالي 46,000 إلى 53,000 سنة. وهي حاليا أكبر حفرة معروفة عمرها أقل من 100,000 سنة.

7. النبيذ النيزكي: في جنوب فرنسا، يوجد منخفض بعرض 200 متر يضم مصنع نبيذ يسمى "Domaine du Météore". في حين كان يُعتقد في البداية أنها مزحة، يُعتقد أنها نتيجة لتأثير نيزك.

يوفر البحث في الحفر النيزكية المخفية رؤى قيمة حول تاريخ الأرض من القصف الكوني. تسلط هذه الاكتشافات الضوء على ديناميكية كوكبنا والدور الهام الذي لعبته التأثيرات في تشكيل سطحه وأنظمته البيئية.

مصادر:

– جونسون، ب. (2021). مقابلة مع براندون جونسون، أستاذ مشارك في قسم علوم الأرض والغلاف الجوي والكواكب في جامعة بوردو.

– مجلة الجيولوجيا. (2020). هياكل التأثير على الأرض. جستور، مجلة الجيولوجيا، 128(6)، 691-694.