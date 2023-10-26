رؤى جديدة حول الوعي الذاتي للديك: ما بعد اختبار المرآة

الديوك هي أكثر من مجرد آلات القرقعة ووضع البيض. تشير دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي بون وبوخوم، إلى جانب كلية الطب MSH هامبورغ، إلى أن الديوك لديها القدرة على التعرف على نفسها في المرآة. ومع ذلك، فإن نجاح هذا الاعتراف الذاتي يعتمد على ظروف تجريبية مختلفة. لا يسلط هذا الاكتشاف المثير الضوء على القدرات المعرفية للديوكة فحسب، بل له أيضًا آثار أوسع لفهم الوعي الذاتي لدى الأنواع الحيوانية الأخرى. تتحدى الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS ONE، فهمنا التقليدي لسلوك الدجاج.

ولدت فكرة إجراء اختبارات المرآة على الدجاج نتيجة التعاون بين العلماء والأستاذ الدكتور أونور جونتوركون من قسم علم النفس الحيوي بجامعة الرور في بوخوم. في اختبار العلامات، توضع علامة ملونة على رأس الحيوان لا يمكن رؤيتها إلا في المرآة. إذا استكشف الحيوان المنطقة المحددة عند رؤية انعكاسها، فهذا يعتبر دليلاً على التعرف على الذات. ومع ذلك، لا تظهر جميع الحيوانات هذا السلوك، مما يثير تساؤلات حول صحة الاختبار.

سعيًا وراء نهج أكثر ملاءمةً من الناحية البيئية، قرر الباحثون دمج اختبار المرآة مع السلوك الطبيعي للديكة. من المعروف أن الديوك تصدر مكالمات إنذار عند وجود حيوان مفترس، لتحذير أفرادها من الخطر. أنشأ الباحثون ساحة اختبار وعرضوا صورة طائر جارح على حجرة واحدة، لاختبار ما إذا كانت الديوك ستطلق نداءات إنذار في وجود صورتها المنعكسة جنبًا إلى جنب مع محفز المفترس.

والمثير للدهشة أن النتائج أظهرت أن الديوك أصدرت عددًا أقل بكثير من مكالمات الإنذار عند مواجهتها لصورتها في المرآة مقارنةً بأخرى محددة. يشير هذا إلى أن الديكة ربما تعرفت على نفسها في المرآة وأدركت أن الصورة المنعكسة لم تكن محددة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذا التفسير واستكشاف تفسيرات بديلة.

تتحدى هذه الدراسة الفهم التقليدي للدجاج باعتباره مجرد حيوانات تحركها الغريزة وتسلط الضوء على إمكاناتها للوعي الذاتي. ومن خلال فحص سلوك الديك في سياق أكثر صلة بالبيئة، قدم الباحثون رؤى قيمة حول القدرات المعرفية لهذه المخلوقات الرائعة. وهذا يفتح آفاقًا جديدة لدراسة التعرف على الذات لدى الحيوانات الأخرى وتعميق فهمنا للوعي خارج نطاق البشر.

أسئلة مكررة:

س: ما هو اختبار المرآة؟

اختبار المرآة هو طريقة تجريبية شائعة تستخدم لتحديد ما إذا كانت الحيوانات يمكنها التعرف على نفسها في المرآة، مما يدل على الوعي الذاتي. في هذا الاختبار يتم وضع علامة على جسم الحيوان، ويتم ملاحظة رد فعله تجاه العلامة أثناء ملاحظة انعكاسه في المرآة.

س: ماذا كشفت دراسة الديك؟

وقدمت دراسة الديك التي أجراها باحثون في جامعتي بون وبوخوم دليلا على أن الديوك قد تكون لديها القدرة على التعرف على نفسها في المرآة. ومع ذلك، أصدرت الديوك عددًا أقل من مكالمات الإنذار عند مواجهتها لصورتها في المرآة مقارنةً بأخرى محددة، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لتوضيح التعرف على نفسها.

س: ما أهمية الدراسة؟

تتحدى هذه الدراسة الاعتقاد السائد بأن الدجاج حيوانات بسيطة وتسلط الضوء على قدرتها على الوعي الذاتي. من خلال استكشاف سلوك الديك في سياق أكثر صلة بالبيئة، تفتح الدراسة طرقًا جديدة لفهم التعرف على الذات لدى الحيوانات وتوسيع معرفتنا بالوعي إلى ما هو أبعد من البشر.