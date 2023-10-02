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الإيكونوميست تطلق قمة اقتصاد الفضاء

Byروبرت أندرو

أكتوبر 2، 2023
الإيكونوميست تطلق قمة اقتصاد الفضاء

تستضيف مجلة الإيكونوميست أول قمة لها على الإطلاق حول اقتصاد الفضاء في الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على الإمكانات والفرص التي يمكن أن يوفرها الاقتصاد القائم على الفضاء. وسيضم الحدث أكثر من 100 متحدث من مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة الفضاء وخارجها، والذين سيشاركون أفكارهم حول اقتصاد جديد خارج العالم في أكثر من 60 جلسة.

وتشمل المواضيع التي ستتم مناقشتها في القمة استدامة رحلات الفضاء، وتخفيف الحطام الفضائي، والتصنيع في المدار، ومراقبة الأرض، وتسويق واستكشاف الفضاء على المدى الطويل. والهدف هو تشجيع التعاون والابتكار من أجل النهوض بصناعة الفضاء وتحقيق الإمكانات الكاملة لاقتصاد الفضاء الجديد.

ومن بين المتحدثين البارزين في القمة بيتر بيك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Rocket Lab؛ والدكتور لوري ليشين، مدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا؛ السير مارتن ريس، عالم الفلك الملكي في المملكة المتحدة؛ اللفتنانت جنرال جون إي. شو من قيادة الفضاء الأمريكية؛ وديلان تايلور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Voyager Space.

ستوفر قمة اقتصاد الفضاء منصة للقادة في قطاعي الفضاء التجاري والحكومي للالتقاء وتبادل الأفكار. سيكتسب الحاضرون رؤى قابلة للتنفيذ للمساعدة في تسريع الابتكار في اقتصاد الفضاء.

"اليوم، الفضاء هو عمل الجميع. وقالت هيلين بونسفورد، رئيسة قسم برامج التجارة والتكنولوجيا والفعاليات الصناعية في مجلة الإيكونوميست: "يوفر التوسع السريع للصناعة فرصًا هائلة للتعاون في جميع القطاعات". "نحن متحمسون لأن قمة اقتصاد الفضاء ستسهل المحادثات المحورية حول تحقيق الإمكانات الكاملة للفضاء الجديد."

لمزيد من المعلومات وتفاصيل التسجيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي لقمة اقتصاد الفضاء.

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مصادر:
– الإيكونوميست
– الموقع الرسمي لقمة اقتصاد الفضاء

By روبرت أندرو

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