يصل التأثير الاقتصادي لجامعة CU Boulder في كولورادو إلى 4.3 مليار دولار

كشفت دراسة جديدة أجراها قسم أبحاث الأعمال في كلية إدارة الأعمال بجامعة CU Boulder في ليدز أن الجامعة أحدثت تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا في جميع أنحاء ولاية كولورادو، بإجمالي 4.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-23. ويمثل هذا زيادة من 3.3 مليار دولار في العام السابق.

حللت الدراسة العوامل المختلفة التي ساهمت في التأثير الاقتصادي لجامعة CU Boulder. وظفت الجامعة ما مجموعه 19,189 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، بإجمالي رواتب ونفقات فوائد تبلغ 1.1 مليار دولار. وقد خلق هذا التوظيف تأثيرًا اقتصاديًا مباشرًا بقيمة 1.8 مليار دولار، لا يشمل الرواتب فحسب، بل يشمل أيضًا إنفاق الجامعة على السلع والخدمات من البائعين المحليين.

علاوة على ذلك، فإن التأثير غير المباشر والمستحث لجامعة سي يو بولدر، والذي نتج عن نقل الأبحاث والتكنولوجيا، سهّل نمو الشركة وخلق فرص العمل، مما أدى إلى تأثير إجمالي قدره 2.5 مليار دولار. ساهمت عوامل مثل التضخم وزيادة نفقات العمالة وتحسين جودة البيانات مع النفقات الأكثر تفصيلاً المخصصة لكولورادو في زيادة التأثير الاقتصادي. إن مكانة CU Boulder كأكبر مساهم اقتصادي في المنطقة الإحصائية الحضرية في بولدر توضح أيضًا أهميتها بالنسبة للاقتصاد المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن النفقات البحثية لجامعة كولورادو بولدر بلغت 643 مليون دولار، مما أدى إلى مساهمة اقتصادية قدرها 1.2 مليار دولار. بلغ إنفاق الطلاب والزوار غير المحليين بالجامعة في الولاية 777 مليون دولار، بما في ذلك نفقات الإيجار والبقالة والنقل ورعاية الأطفال والترفيه والرعاية الصحية.

وقد قُدر الإنفاق المباشر لشركة CU Boulder خلال السنة المالية بمبلغ 700 مليون دولار، بما في ذلك التكاليف المدرجة في الميزانية لمشاريع البناء. والجدير بالذكر أن مشاريع تجديد Hellems Arts and Sciences وMary Rippon Outdoor Theatre كانت من بين أكبر المشاريع في CU Boulder.

عند النظر في التأثير الاقتصادي الإجمالي لجميع الحرم الجامعي والمستشفيات التابعة لنظام جامعة كولورادو، وصل التأثير الإجمالي في جميع أنحاء الولاية إلى 17.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-23، مما يدعم إجمالي 98,175 وظيفة في المقام الأول في بولدر، دنفر. والمناطق الحضرية كولورادو سبرينغز.

ومن المهم الإشارة إلى أن الدراسة لم تشمل تأثير الخريجين أو المتقاعدين أو ألعاب القوى أو نقل التكنولوجيا. ومع ذلك، تسلط هذه النتائج الضوء على المساهمة الكبيرة التي تقدمها جامعة كولورادو بولدر لاقتصاد الولاية ونوعية الحياة بشكل عام.

مصادر:

– قسم أبحاث الأعمال في كلية إدارة الأعمال بجامعة CU بولدر