في بداية الكون، لعبت ظاهرة غريبة تُعرف باسم "التضخم" دورًا محوريًا في تشكيل الكون كما نعرفه. تضمنت هذه العملية غير العادية توسع الكون من نقطة صغيرة إلى الامتداد الشاسع الذي نشهده اليوم. في الخوض في عالم فيزياء الكم، أجرى العلماء في الأكاديمية الصينية للعلوم تحليلًا دقيقًا لبيانات توقيت النجم النابض على مدى 15 عامًا لتسليط الضوء على تعقيدات هذا الحدث الكوني.

تأتي البيانات المرنة من مرصد نانوهيرتز لموجات الجاذبية في أمريكا الشمالية (NANOGrav)، والذي يستخدم نهجًا غير تقليدي للكشف عن موجات الجاذبية. من خلال المراقبة الدقيقة للنجوم النابضة - وهي أجسام فلكية سريعة الدوران تشبه غالبًا أجهزة ضبط الوقت السماوية - يستطيع الباحثون تمييز التحولات الدقيقة التي تسببها هذه الموجات المراوغة. أرسى العمل الرائد لعلماء الفلك رونالد هيلينجز وجورج داونز في عام 1983 الأساس لاستخدام مصفوفات النجوم النابضة لاستكشاف تأثيرات موجات الجاذبية.

قطعت مصفوفات توقيت النجم النابض، مثل NANOGrav، مؤخرًا خطوات ملحوظة في تحديد نكهة معينة لموجة الجاذبية تسمى خلفية موجة الجاذبية العشوائية (SGWB). مشابهًا لخلفية الموجات الميكروية الكونية، والتي تظهر على شكل توهج خافت يتردد صداه من الكون المبكر، يتخلل SGWB الامتداد الشاسع للفضاء في جميع الاتجاهات. بدلًا من الموجات الميكروية، تعمل موجات الجاذبية على تشويه نسيج الزمكان، وهي ظاهرة يمكن اكتشافها من خلال المراقبة الدقيقة للنجوم النابضة المناسبة. ومن المثير للاهتمام أن بعض مصادر هذا الالتواء الكوني تعود إلى عصر التضخم.

من بين النظريات المختلفة المحيطة بأصل SGWB، هناك فرضية واحدة تحظى باهتمام كبير. يُطلق على هذا الشكل المحدد من التضخم اسم "التضخم البطيء للغاية"، وهو شكل خاص من التضخم تنافس مع قوى الاحتكاك خلال بداية الكون، مما أدى إلى تكوين مادة عنقودية تنبعث منها إشارات SGWB التي رصدتها NANOGrav وغيرها من تجارب مجموعة توقيت النجم النابض. ومع ذلك، لا تزال هناك تفسيرات بديلة، وأحد هذه التفسيرات المتنافسة هو مفهوم إلهام ثنائيات الثقوب السوداء فائقة الكتلة كمصادر محتملة للنتائج المثيرة للاهتمام التي توصلت إليها اتفاقيات التجارة التفضيلية.

ولكشف لغز مصدر SGWB، نشر بو مو وزملاؤه في الأكاديمية الصينية للعلوم ورقة بحثية أولية عن arXiv، والتي تنتظر مراجعة النظراء. تستعرض هذه الدراسة الرائدة 15 عامًا من البيانات التي جمعتها NANOGrav، والتي تم جمعها من التلسكوبات المتنوعة داخل الكونسورتيوم. يشير تحليلهم إلى أن الملاحظات تتوافق بشكل أوثق مع تنبؤات تضخم USR مقارنة بالمصادر المحتملة الأخرى مثل ثنائيات الثقب الأسود أو "الاصطدام الفقاعي لانتقال المرحلة الكونية".

تشكل مطابقة البيانات التجريبية مع النماذج النظرية سعيًا حيويًا في مجال الفيزياء النظرية. يمثل هذا البحث خطوة قيمة نحو فهم الفيزياء الجديدة الكامنة وراء موجات الجاذبية. وبافتراض أنها نجحت في اجتياز عملية مراجعة النظراء، فمن المتوقع أن تتعمق العديد من الدراسات اللاحقة في كشف أصول عالم موجات الجاذبية المذهل.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو التضخم في الكون المبكر؟

يشير التضخم إلى عملية حدثت في الكون المبكر حيث توسع بسرعة من نقطة متناهية الصغر إلى حجمه الحالي الهائل.

ما هي صفائف توقيت النجم النابض؟

مصفوفات توقيت النجم النابض (PTAs) هي أنظمة تستخدم قياسات التوقيت الدقيقة للنجوم النابضة المتعددة للكشف عن موجات الجاذبية.

ما هي خلفية موجة الجاذبية العشوائية (SGWB)؟

تشبه خلفية موجة الجاذبية العشوائية خلفية الموجات الميكروية الكونية وتمثل توهجًا ثابتًا نشأ من الكون المبكر. ومع ذلك، بدلا من الموجات الدقيقة، فهي تتكون من موجات الجاذبية التي تنبعث في جميع الاتجاهات.

ما هو التضخم البطيء جدًا (USR)؟

التضخم البطيء للغاية هو نوع محدد من التضخم الذي قاوم قوى الاحتكاك خلال بداية الكون، مما أدى إلى تكوين مادة عنقودية تولد إشارات SGWB التي رصدتها صفائف توقيت النجم النابض.

ما هي المصادر البديلة المحتملة لخلفية موجة الجاذبية؟

إلى جانب التضخم البطيء جدًا، تم اقتراح ثنائيات الثقب الأسود الملهمة كمصدر بديل محتمل لنتائج مصفوفات توقيت النجوم النابضة.