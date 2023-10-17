تأثير ديدان الأرض على تجوية التربة

في دراسة حديثة، قام باحثون في جامعة ستانفورد بدراسة دور ديدان الأرض في عمليات تجوية التربة. تُعرف ديدان الأرض بقدرتها على تحطيم المواد العضوية وحبيبات الرواسب، مما يجعلها ذات قيمة للبستنة والسماد. وفقًا لأدريان واكيت، طالب دكتوراه في علوم التربة في جامعة ستانفورد، تستهلك ديدان الأرض حبيبات التربة وتحتفظ بأكبرها في أحشاءها، مما يساعد في تحلل التربة وإطلاق العناصر الغذائية.

ومع ذلك، في حين أن ديدان الأرض يمكن أن تكون مفيدة في البيئات الخاضعة للرقابة، فإنها يمكن أن تشكل تهديدا عند إدخالها إلى النظم البيئية الطبيعية. يمكن أن تؤثر أنشطتها على عمليات التربة، مثل الاحتفاظ بالمواد العضوية والمواد المغذية، وكذلك تسرب المياه والتفاعلات الكيميائية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم ديدان الأرض في تدوير ثاني أكسيد الكربون عن طريق تحطيم المواد العضوية وإطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

أجرى فريق البحث دراسته في غابة El Yunque الوطنية في بورتوريكو، حيث قام بدراسة التغيرات في أحجام الرواسب داخل عمود التربة حيث تتواجد ديدان الأرض. واكتشفوا أن المناطق التي تختبئ فيها ديدان الأرض بها أحجام جسيمات متوسطة أصغر، مما يشير إلى تأثير كبير على نسيج التربة. في الواقع، كانت حبيبات الكوارتز الموجودة في منطقة الاضطراب الحيوي للديدان أصغر بنسبة 50% تقريبًا من تلك التي لا يوجد بها نشاط دودة.

هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث في انهيار السيليكا الناجم عن الدودة في التربة الموقعية. وقدر الباحثون أن ديدان الأرض تساهم بحوالي 2% من إجمالي التجوية في تربة اليونكي. ومع ذلك، يعتبر هذا تقديرًا متحفظًا، حيث من المحتمل أن تكون ديدان الأرض آلية تجوية أكثر جوهرية مما كان يعتقد في البداية.

يمكن أن يؤدي انتشار ديدان الأرض إلى مناطق جديدة إلى زيادة معدلات التجوية. وقد لوحظ أن ديدان الأرض تتسلل إلى غابات خطوط العرض الشمالية التي كانت تاريخياً خالية من الديدان. قام الفريق بدراسة ملامح التربة في ألاسكا، ومينيسوتا، وفنلندا، والسويد، ولاحظوا التحولات في متوسط ​​حجم الجسيمات في المناطق التي غزتها ديدان الأرض مؤخرًا.

في حين أن ديدان الأرض الفردية قد تسبب تغيرات صغيرة، فإن التأثير التراكمي لنشاط ديدان الأرض على تجوية التربة يكون كبيرًا. يعد فهم تأثير ديدان الأرض على ديناميكيات تجوية التربة أمرًا بالغ الأهمية في التنبؤ وإدارة عمليات التربة في النظم البيئية المختلفة.

المصدر

– العرض التقديمي: [يضاف الرابط عند التقديم]

- مقدمة من الجمعية الجيولوجية الأمريكية

تنويه:

Phys.org. (2023، 17 أكتوبر). تأثير دودة الأرض: كشف ديناميات التجوية في التربة. تم الاسترجاع من [سيتم إضافة الرابط عند التقديم]