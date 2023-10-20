عنصر غامض موجود في نظرية سباركس الحمم القديمة للتسرب الأساسي للأرض

توصل العلماء إلى اكتشاف محير بعد اكتشاف عنصر غامض في الحمم البركانية القديمة، مما أدى إلى ظهور نظريات مفادها أن جوهر الأرض يتسرب. كشفت دراسة لتدفقات الحمم البركانية التي يرجع تاريخها إلى 62 مليون عام في جزيرة بافن في أرخبيل القطب الشمالي بكندا عن مستويات عالية بشكل غير عادي من الهيليوم -3، وهو نظير نادر يرتبط بالأعمال الداخلية لكوكبنا. وأثارت النتائج التي نشرت في مجلة نيتشر جدلا حادا بين الباحثين والخبراء.

قام فريق البحث، المكون من علماء كيمياء جيولوجية من معهد وودز هول لعلوم المحيطات ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بجمع قراءات من تدفقات الحمم البركانية القديمة في جزيرة بافن. واكتشفوا أن كتلة اليابسة تحتوي على أعلى نسب من الهيليوم 3، والهليوم 4، ونظائر أخرى تم العثور عليها على الإطلاق في الصخور البركانية الأرضية. وقد جلب هذا اهتمامًا كبيرًا، حيث أن العثور على مثل هذه المستويات العالية من الهيليوم 3 في موقع غير فلكي يعد أمرًا مهمًا.

الهيليوم 3 نادر للغاية بسبب طبيعته. وبمجرد وصوله إلى السطح، فإنه يهرب إلى الغلاف الجوي ويتبدد في الفضاء. ولذلك، إذا تم اكتشاف الهيليوم-3 على السطح، فمن المرجح أنه نشأ من باطن الأرض. من المحتمل أن يقدم هذا الاكتشاف أمثلة فيزيائية للمواد الأساسية، مما يتحدى الفهم السابق بأن قلب الأرض كان مغلقًا.

الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف هائلة. يمكن للعلماء دراسة المواد الأساسية بطرق كانت مستحيلة في السابق إذا أمكن إثبات أن المادة تتسرب بالفعل من القلب. قد يحمل وجود الهيليوم-3 البدائي أسرارًا حول تكوين كوكبنا لا يمكن الوصول إليها بوسائل أخرى. ويشير هذا الكشف إلى أن أعماق الأرض أكثر ديناميكية مما كان متوقعا من قبل، مما يقلب المفاهيم التقليدية للعزلة الجيوكيميائية بين النواة والطبقات الأخرى لكوكبنا.

ويصف فورست هورتون، عالم الكيمياء الجيولوجية في معهد وودز هول لعلوم المحيطات، هذا الاكتشاف بأنه "مثير" ويؤكد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وقد أثارت الدراسة أسئلة أكثر مما أجابت، مما فتح آفاقا جديدة للبحث في جوهر الأرض. تم تقديم دليل إضافي على التسرب الأساسي في تقرير العلماء المنشور في مجلة Nature.

بشكل عام، يتحدى هذا الاكتشاف الرائد المعرفة الحالية حول جوهر الأرض ويقدم فرصة للعلماء لاستكشاف المادة الأساسية بطرق غير مسبوقة. يمكن أن تؤدي الآثار المترتبة على هذا البحث إلى إحداث ثورة في فهمنا لتكوين وديناميكيات كوكبنا.

مصادر:

– الشمس الأيرلندية (لم يتم توفير عنوان URL)

– الطبيعة (مجلة)