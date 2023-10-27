رؤى جديدة حول جوهر الأرض: اكتشاف الهيليوم القديم في الصخور البركانية

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا في جزيرة بافين بكندا، حيث اكتشفوا الهيليوم القديم في الصخور البركانية، مما يشير إلى أن العنصر كان يتسرب من قلب الأرض منذ ملايين السنين. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على أصول كوكبنا وتطوره.

كان الهيليوم-3، وهو نسخة نادرة من الهيليوم، متوافرًا بشكل غير متوقع في الصخور البركانية، إلى جانب الهيليوم-4 الذي يوجد بشكل أكثر شيوعًا على الأرض. وقد فاجأ هذا التناقض الباحثين، حيث أن الهيليوم-3 عادة ما يكون أكثر انتشارًا في الكون. وقد نشرت نتائج هذه الدراسة مؤخرا في مجلة الطبيعة المرموقة.

وأوضح مؤلف الدراسة الرئيسي فورست هورتون، العالم المشارك في معهد وودز هول لعلوم المحيطات، أن الهيليوم 3 نادر على الأرض لأنه لم يتم إنتاجه أو إضافته إلى الكوكب بكميات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضيع بسهولة في الفضاء حيث أن الطبقات الصخرية للأرض تتجمع وتبرد مع مرور الوقت. ومع صعود المادة وتبريدها وهبوطها، ينطلق الهيليوم في الغلاف الجوي ويتسرب في النهاية إلى الفضاء.

يوفر اكتشاف العناصر التي تتسرب من قلب الأرض رؤى قيمة حول تكوين كوكبنا وتطوره. توفر هذه النتائج الجديدة دليلاً يدعم الفرضية الحالية القائلة بأن الأرض نشأت من سديم شمسي، وهو عبارة عن سحابة من الغاز والغبار والتي من المحتمل أنها انهارت بسبب موجة الصدمة من مستعر أعظم قريب. إن وجود كميات ضئيلة من الهيليوم 3 المتسرب من القلب يتوافق مع هذه النظرية.

أجرى فريق البحث دراسته في جزيرة بافين في عام 2018، حيث قام بفحص تدفقات الحمم البركانية القديمة التي نشأت عندما انفصلت جرينلاند وأمريكا الشمالية منذ ملايين السنين. قدمت عينات الحمم البركانية هذه لمحة عن تكوين قلب الأرض ووشاحها، وهي الطبقة الصلبة الموجودة تحت السطح.

أصبح الوصول إلى الجزيرة النائية ممكنًا من خلال دعم المنظمات المحلية، بما في ذلك جمعية كيكيقتاني إنويت ومعهد نونافوت للأبحاث. تحدى الباحثون المناظر الطبيعية في القطب الشمالي، وأبحروا في المنحدرات الشاهقة، والجبال الجليدية، وحتى واجهوا الدببة القطبية.

وكشفت الصخور البركانية التي تم تحليلها عن مستويات أعلى بكثير من الهيليوم 3 والهيليوم 4 مقارنة بالدراسات السابقة، وتباينت القياسات عبر العينات المجمعة. وكانت كل صخرة عبارة عن كنز مليء ببلورات الزبرجد الزيتوني الخضراء الزاهية، مما جعل البحث أكثر إثارة.

تشير هذه القياسات الجديدة إلى أنه مقابل كل مليون ذرة هيليوم-4، هناك ذرة هيليوم-3 واحدة فقط. قام الفريق بقياس كمية مذهلة تبلغ حوالي 10 ملايين ذرة هيليوم -3 لكل جرام من بلورات الزبرجد الزيتوني.

يفتح هذا الاكتشاف الباب لمزيد من الاستكشاف والفهم لقلب الأرض ويقدم رؤى جديدة للعمليات المعقدة التي شكلت كوكبنا عبر تاريخه.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الهليوم-3؟

ج: الهيليوم-3 هو نسخة نادرة من الهيليوم، وهو عادة أكثر وفرة في الكون منه على الأرض.

س: لماذا يندر الهيليوم 3 على الأرض؟

ج: الهيليوم-3 نادر الوجود على الأرض لأنه لم يتم إنتاجه أو إضافته إلى الكوكب بكميات كبيرة ويفقد بسهولة في الفضاء.

س: كيف اكتشف العلماء تسرب الهيليوم من باطن الأرض؟

ج: اكتشف العلماء تسرب الهيليوم من خلال تحليل الصخور البركانية في جزيرة بافن الكندية، والتي تحتوي على مستويات أعلى من الهيليوم 3 والهيليوم 4 مما تم الإبلاغ عنه سابقًا.

س: ماذا يكشف هذا الاكتشاف عن أصول الأرض؟

ج: إن وجود الهيليوم 3 المتسرب من قلب الأرض يتوافق مع النظرية القائلة بأن كوكبنا نشأ من سديم شمسي، وهو عبارة عن سحابة من الغاز والغبار من المحتمل أنها انهارت بسبب موجة الصدمة من مستعر أعظم قريب.

س: كيف ستساهم هذه النتيجة في فهمنا لجوهر الأرض؟

ج: من خلال دراسة العناصر التي تتسرب من باطن الأرض، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول العمليات التي شكلت كوكبنا وما زالت تشكله مع مرور الوقت.