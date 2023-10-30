قلب الأرض المتسرب: الكشف عن سر الهيليوم-3

سلط اكتشاف رائد في جزيرة بافين في كندا الضوء على لغز محير يحيط بنواة الأرض. اكتشف العلماء تسرباً للهيليوم، وتحديداً الهيليوم-3، في الصخور البركانية، مما يشير إلى أن الغازات النبيلة تتسرب من باطن الأرض منذ أكثر من ألف عام. يعد وجود الهيليوم 3 مثيرًا للاهتمام بشكل خاص لأنه أكثر شيوعًا في الفضاء بين النجوم منه على الأرض.

على عكس نظيره الهيليوم 4، الذي يتوفر بكثرة على كوكبنا، كان الهيليوم 3 نادرًا. ولذلك فإن وفرة هذا النظير النادر فاجأت الباحثين. وتشير النتائج، التي نشرت في مجلة نيتشر، إلى أن كميات كبيرة من الهيليوم 3 مشتقة من أصول أعمق، وليس ملوثة بالغلاف الجوي. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة حول ندرة الهيليوم 3 على الأرض.

وأوضح مؤلف الدراسة الرئيسي فورست هورتون، وهو عالم مشارك في قسم الجيولوجيا والجيوفيزياء في معهد وودز هول لعلوم المحيطات، أن الهيليوم 3 يُفقد إلى الفضاء لأنه نادر ولا يتم إنتاجه أو إضافته إلى الكوكب بكميات كبيرة. عندما يتحرك الجزء الصخري من الأرض ويتحرك، يتم إطلاق الهيليوم 3 أثناء مرحلة التبريد، ويتسرب إلى الغلاف الجوي وفي النهاية إلى الفضاء.

يشير خليط نظائر الهيليوم في الصخور البركانية إلى أن وجود الهيليوم 3 ليس نتيجة للتلوث أو التفاعلات الأخيرة. بدلا من ذلك، فهي علامة على أصولها القديمة. من المفترض أن يتبدد معظم الهيليوم الموجود على الأرض على مدى مليارات السنين، لكن استمرار وجود الهيليوم-3 يشير إلى وجود جيوب في عباءة الأرض لم تطلق بعد الهيليوم أو احتياطي بطيء التسرب.

ويدعم هذا الاكتشاف أيضًا النظرية القائلة بأن كوكبنا نشأ من سديم شمسي، وهو عبارة عن سحابة منهارة من الغاز والغبار. هذه الغازات، التي من المحتمل أن تكون موروثة من السديم الشمسي أثناء تكوين النظام الشمسي، محفوظة بشكل أفضل داخل الأرض مما كان يعتقد سابقًا. إن الآثار المترتبة على قياسات 3He / 4He العالية تفتح آفاقًا جديدة لفهم تكوين كوكبنا وتطوره.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الهليوم-3؟

ج: الهيليوم-3 هو نظير نادر للهيليوم وهو أقل وفرة على الأرض ولكنه أكثر انتشارًا في الفضاء بين النجوم.

س: كيف اكتشف الباحثون تسرب الهليوم 3؟

ج: عثر العلماء على الهيليوم-3 في الصخور البركانية في جزيرة بافن الكندية، مما يشير إلى تسرب من باطن الأرض.

س: ما سبب أهمية وجود الهيليوم-3؟

ج: تشير وفرة الهيليوم-3 إلى أصول قديمة وأعمق، مما يتحدى الافتراضات السابقة حول ندرته على الأرض.

س: كيف يهرب الهيليوم-3 من الأرض؟

ج: أثناء مرحلة التبريد في عملية الحمل الحراري للأرض، يُفقد الهيليوم 3 في الغلاف الجوي ويتسرب في النهاية إلى الفضاء.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف؟

ج: يدعم هذا الاكتشاف النظرية القائلة بأن الأرض نشأت من سديم شمسي ويقدم نظرة ثاقبة حول الحفاظ على الغازات داخل كوكبنا.