دش النيزك التنيني: ما تحتاج إلى معرفته

من المقرر أن يصل الدش النيزكي Draconid السنوي إلى ذروته في نهاية هذا الأسبوع، مما يوفر فرصة رائعة لمراقبي السماء لمشاهدة مشهد سماوي. ومن المتوقع أن تصل ذروة زخات شهب Draconid، التي تستمر من 6 أكتوبر إلى 10 أكتوبر، يوم الأحد أو الاثنين. وفي هذا العام، سيكون القمر مضاء بنسبة أقل من 20%، مما يبشر بسماء مظلمة مثالية لرصد النيازك.

لمراقبة الدش، ابدأ بتحديد موقع كوكبة دراكو، حيث يبدو أن التنينيات قد نشأت. في أمريكا الشمالية، يمكن العثور على كوكبة دراكو عاليا إلى الشمال الغربي بعد غروب الشمس. إذا كان الدب الأكبر، المعروف أيضًا باسم الدب الأكبر، مرئيًا، فسيكون دراكو فوقه بحوالي 30 درجة. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام تطبيق مراقبة النجوم للمساعدة في تحديد موقع الكوكبة. ابحث عن مكان بعيد عن التلوث الضوئي، وقم بإعداد كرسي مريح، واسمح لعينيك بالتأقلم. مع بعض الحظ، قد تتمكن من إلقاء نظرة على هذه "النجوم الساقطة".

تم إنشاء Draconids بواسطة حطام المذنب 21P / Giacobini-Zinner. أثناء انتقال المذنب عبر النظام الشمسي، يترك وراءه قطعًا من الصخور والجليد. عندما تمر الأرض عبر هذا الحطام، فإنها تحترق في غلافنا الجوي، مما يؤدي إلى ظهور خطوط ضوئية نسميها بالنيازك.

المذنب 21P/Giacobini-Zinner هو مذنب صغير نسبيا، يبلغ عرضه حوالي 1.24 ميل (2 كيلومتر). ويدور حول الشمس مرة واحدة كل 6.6 سنوات، وقد اكتشفه عالم الفلك الفرنسي ميشيل جياكوبيني في عام 1900. وقد قدم وابل نيزك التنين المرتبط بهذا المذنب عروضًا مثيرة للإعجاب في الماضي، لا سيما في عامي 1933 و1946. وعلى الرغم من أنه أقل نشاطًا في السنوات الأخيرة، إلا أن عام 2011 كان أيضًا عامًا جيدًا لمراقبة وابل النيزك هذا.

إذا كنت مهتمًا بمراقبة النجوم خارج نطاق وابل شهب التنين، ففكر في استخدام أفضل التلسكوبات والمناظير التي أوصى بها الخبراء. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في التقاط صور لزخات الشهب أو السماء ليلاً، فإن دليلنا حول التصوير الفلكي سيوفر لك نصائح مفيدة لمساعدتك على البدء.

مصادر:

- علوم ناسا