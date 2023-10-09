حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

اكتشف العلماء رؤى جديدة حول قصة الذهب

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 9، 2023
اكتشف العلماء رؤى جديدة حول قصة الذهب

توصل علماء من جامعة ييل ومعهد الأبحاث الجنوبي الغربي (SRI) إلى اكتشاف مهم حول تكوين الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. وقد قدم الباحثون، بقيادة البروفيسور جون كوريناجا من كلية الآداب والعلوم بجامعة ييل، النتائج التي توصلوا إليها في دراسة نشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

تقدم الدراسة إجابات على الأسئلة القديمة حول كيفية وصول الذهب والبلاتين إلى الجيوب الضحلة داخل عباءة الأرض، بدلاً من الغرق عميقًا في قلب الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، يسلط البحث الضوء على عملية تكوين الكواكب في الكون.

تقليديا، كان يُعتقد أن المعادن الثمينة ترسبت على الأرض بعد اصطدام الكوكب بأجسام بحجم القمر في الفضاء منذ مليارات السنين. ومع ذلك، ظلت العملية الدقيقة لكيفية امتصاص هذه المعادن لغزا. يعتبر الذهب والبلاتين، على وجه الخصوص، من العناصر "المحببة للغاية" للحديد، مما يعني أنهما ينجذبان إلى الحديد. وبناء على ذلك، توقع العلماء أن تتجمع هذه المعادن في اللب المعدني للأرض، وليس بالقرب من السطح.

وطور كوريناجا وفريقه نظرية جديدة تدور حول منطقة "عابرة" في عباءة الأرض. تتمتع هذه المنطقة، حيث يذوب الجزء الضحل من الوشاح بينما يظل الجزء الأعمق صلبًا، بخصائص فريدة يمكنها احتجاز المكونات المعدنية المتساقطة بشكل فعال. يسلمهم ببطء إلى بقية الوشاح. ويعتقد الباحثون أن عملية التسليم هذه مستمرة وأن بقايا المنطقة العابرة يمكن اعتبارها شذوذات جيوفيزيائية في الوشاح العميق.

لا توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة للتطور الجيولوجي والفيزيائي للأرض فحسب، بل تكشف أيضًا عن الجداول الزمنية الهامة المرتبطة بتكوين الكوكب. تحدث ديناميكيات منطقة الوشاح العابر خلال فترة قصيرة، حوالي يوم واحد، لكن تأثيرها على تطور الأرض استمر مليارات السنين.

تم تمويل البحث من قبل وكالة ناسا والمؤسسة الوطنية للعلوم.

مصادر:
- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم
- جامعة ييل
– معهد أبحاث الجنوب الغربي (SRI)

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

استكشف الكون في مرصد تاورانجا

أكتوبر 9، 2023 مامفو بريشيا
علوم

وحدة الفضاء الروسية في محطة الفضاء الدولية تعاني من تسرب في نظام التبريد

أكتوبر 9، 2023 مامفو بريشيا
علوم

شظايا الزجاج البركاني في القارة القطبية الجنوبية تكشف عن قوة ثوران بركان تاوبو

أكتوبر 9، 2023 فيكي ستافروبولو

فاتك

علوم

استكشف الكون في مرصد تاورانجا

أكتوبر 9، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

وحدة الفضاء الروسية في محطة الفضاء الدولية تعاني من تسرب في نظام التبريد

أكتوبر 9، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

شظايا الزجاج البركاني في القارة القطبية الجنوبية تكشف عن قوة ثوران بركان تاوبو

أكتوبر 9، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

اكتشاف عاصفة شمسية قديمة ضخمة في جبال الألب الفرنسية

أكتوبر 9، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات