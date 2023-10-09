اكتشف العلماء رؤى جديدة حول قصة الذهب

توصل علماء من جامعة ييل ومعهد الأبحاث الجنوبي الغربي (SRI) إلى اكتشاف مهم حول تكوين الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. وقد قدم الباحثون، بقيادة البروفيسور جون كوريناجا من كلية الآداب والعلوم بجامعة ييل، النتائج التي توصلوا إليها في دراسة نشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

تقدم الدراسة إجابات على الأسئلة القديمة حول كيفية وصول الذهب والبلاتين إلى الجيوب الضحلة داخل عباءة الأرض، بدلاً من الغرق عميقًا في قلب الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، يسلط البحث الضوء على عملية تكوين الكواكب في الكون.

تقليديا، كان يُعتقد أن المعادن الثمينة ترسبت على الأرض بعد اصطدام الكوكب بأجسام بحجم القمر في الفضاء منذ مليارات السنين. ومع ذلك، ظلت العملية الدقيقة لكيفية امتصاص هذه المعادن لغزا. يعتبر الذهب والبلاتين، على وجه الخصوص، من العناصر "المحببة للغاية" للحديد، مما يعني أنهما ينجذبان إلى الحديد. وبناء على ذلك، توقع العلماء أن تتجمع هذه المعادن في اللب المعدني للأرض، وليس بالقرب من السطح.

وطور كوريناجا وفريقه نظرية جديدة تدور حول منطقة "عابرة" في عباءة الأرض. تتمتع هذه المنطقة، حيث يذوب الجزء الضحل من الوشاح بينما يظل الجزء الأعمق صلبًا، بخصائص فريدة يمكنها احتجاز المكونات المعدنية المتساقطة بشكل فعال. يسلمهم ببطء إلى بقية الوشاح. ويعتقد الباحثون أن عملية التسليم هذه مستمرة وأن بقايا المنطقة العابرة يمكن اعتبارها شذوذات جيوفيزيائية في الوشاح العميق.

لا توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة للتطور الجيولوجي والفيزيائي للأرض فحسب، بل تكشف أيضًا عن الجداول الزمنية الهامة المرتبطة بتكوين الكوكب. تحدث ديناميكيات منطقة الوشاح العابر خلال فترة قصيرة، حوالي يوم واحد، لكن تأثيرها على تطور الأرض استمر مليارات السنين.

تم تمويل البحث من قبل وكالة ناسا والمؤسسة الوطنية للعلوم.

مصادر:

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم

- جامعة ييل

– معهد أبحاث الجنوب الغربي (SRI)