تكشف الفسيفساء الجديدة المذهلة لفوهة شاكلتون عن خزان جليد مائي محتمل

حقق العلماء إنجازًا من خلال إنشاء صورة فسيفساء لفوهة شاكلتون، تعرض المناطق المظللة بشكل دائم (PSRs) للقمر. أصبحت هذه الفسيفساء المذهلة ممكنة من خلال التعاون بين كاميرا المركبة الفضائية Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) التابعة لناسا وكاميرا ShadowCam التابعة للمعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجوي (KARI)، حيث توفر كل منهما قدرات فريدة لالتقاط المناطق غير المستكشفة على سطح القمر.

تقع حفرة شاكلتون في القطب الجنوبي للقمر، وقد ظلت في ظلام دامس لمليارات السنين، مما يجعلها منطقة مثيرة للاهتمام للدراسة. ويهتم العلماء باحتمال تراكم الجليد المائي في أعماقه، ليكون بمثابة مورد محتمل للبعثات القمرية المستقبلية.

توفر كاميرا LRO، المجهزة بعدسات ضيقة وواسعة الزاوية، صورًا عالية الدقة للقمر لأكثر من عقد من الزمن. ومع ذلك، لا يمكنها التقاط الصور في المناطق التي لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة. تم التغلب على هذا القيد بواسطة ShadowCam، التي تتمتع بحساسية للضوء أكبر 200 مرة من كاميرا LRO، مما يمكنها من الكشف عن تفاصيل غير مرئية سابقًا من خلال التقاط ضوء الشمس المنعكس من المعالم الجيولوجية للقمر أو Earthshine.

من خلال الجمع بين الصور التي التقطتها الكاميرتان، تعرض فسيفساء Shackleton Crater جوانبها وحوافها المضاءة بنور الشمس التي تم التقاطها بواسطة كاميرا LRO، بالإضافة إلى الجدران والأرضيات الداخلية غير المضاءة التي كشفت عنها ShadowCam.

حظيت حفرة شاكلتون وغيرها من الـ PSRs القمرية باهتمام كبير من العلماء والمهندسين نظرًا لقدرتها على إيواء الجليد المائي. إن إنشاء استخدام الموارد في الموقع عن طريق استخراج الجليد المائي على القمر يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف مهام إعادة الإمداد ويوفر موارد حيوية للبعثات الفضائية المأهولة في المستقبل.

تحمل شاكلتون كريتر، التي سميت على اسم مستكشف القطب الجنوبي السير إرنست شاكلتون، قيمة علمية هائلة وسيتم استكشافها بشكل أكبر في مهام أرتميس القادمة لناسا. وتهدف هذه المهمات إلى إنزال البشر على سطح القمر، وتحديدًا استهداف القطب الجنوبي في عام 2025.

لا يزال الجدل القائم حول وجود الجليد المائي داخل حفرة شاكلتون مستمرًا، لكن الصورة الفسيفسائية تفتح إمكانيات جديدة للاستكشاف والتحقيقات العلمية. توفر تقارير PSR للقمر، بما في ذلك المناطق المعروفة البالغ عددها 324 منطقة اعتبارًا من عام 2019، نافذة على التاريخ الجيولوجي للقمر وتطوره.

المصادر: ناسا، العلوم، إيكاروس