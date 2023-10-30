الكشف عن الأسرار الخفية لسديم السرطان: منظور جديد

رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا مؤخراً سديم السرطان، وهو عبارة عن بقايا مستعر أعظم ساحر يقع على بعد 6,500 سنة ضوئية في كوكبة الثور. باستخدام الكاميرا المتقدمة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI)، يهدف فريق من جامعة برينستون، بقيادة تي تيميم، إلى كشف الألغاز المحيطة بأصول سديم السرطان.

ومن خلال دراسة تركيبة المواد المنبعثة، وخاصة الحديد والنيكل، يأمل الفريق في الكشف عن نوع الانفجار الذي أدى إلى تشكيل هذا المشهد السماوي. تتيح الحساسية والدقة المكانية لأدوات ويب إجراء تحليل دقيق، مما يوفر رؤى مهمة حول تطور سديم السرطان.

في حين أن الهيكل العام لبقايا المستعر الأعظم يبدو مشابهًا للملاحظات المرئية السابقة، فإن ملاحظات ويب بالأشعة تحت الحمراء تقدم منظورًا مميزًا. أصبح الهيكل الذي يشبه القفص باللونين الأحمر والبرتقالي والمكون من خيوط غازية مصحوبًا الآن برسم خرائط لحبيبات الغبار باللونين الأصفر والأبيض والأخضر، وهو إنجاز رائع لأول مرة.

من خلال فحص سديم السرطان في ضوء الأشعة تحت الحمراء، سلطت ملاحظات ويب الضوء على إشعاع السنكروترون، الناتج عن جسيمات مشحونة تتحرك بسرعات نسبية حول خطوط المجال المغناطيسي. هذا الإشعاع، الذي يمكن رؤيته على شكل مادة تشبه الدخان اللبني، هو نتيجة مباشرة للنجم النابض الموجود في قلب السديم، وهو نجم نيوتروني ذو مجال مغناطيسي قوي يعمل على تسريع الجسيمات، مما يؤدي إلى انبعاث الإشعاع.

لتحديد موقع النجم النابض داخل سديم السرطان، يمكن تتبع النمط الدائري المموج في المنتصف، مما يؤدي إلى نقطة بيضاء ساطعة في المركز. وبالتحرك نحو الخارج، تظهر شرائط رقيقة من الإشعاع. تحدد الخصلات المتعرجة، المتجمعة بشكل وثيق، بنية المجال المغناطيسي التي تنحت السديم. علاوة على ذلك، يشير انحناء المادة نحو الداخل نحو موقع النجم النيوتروني إلى أن تمدد رياح المستعر الأعظم محصور بحزام غازي كثيف.

يستمر البحث عن المعرفة المتعلقة بسديم السرطان حيث يقوم علماء الفلك بتحليل البيانات التي جمعها ويب ومقارنتها مع الملاحظات السابقة من التلسكوبات الأخرى. وفي العام المقبل، ستعمل بيانات هابل الجديدة على تعزيز فهمهم لهذه البقايا الغامضة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو سديم السرطان؟

ج: سديم السرطان هو بقايا مستعر أعظم يقع على بعد 6,500 سنة ضوئية في كوكبة الثور.

س: ما هو إشعاع السنكروترون؟

ج: إشعاع السنكروترون هو الانبعاث الناتج عن الجسيمات المشحونة التي تتحرك بسرعات عالية حول خطوط المجال المغناطيسي.

س: ما هو النجم النابض؟

ج: النجم النابض هو نجم نيوتروني سريع الدوران وله مجال مغناطيسي قوي.

س: كيف يتطور سديم السرطان؟

ج: إن تطور سديم السرطان مدفوع بالرياح القوية للنجم النابض، والتي تدفع غلاف الغاز والغبار إلى الخارج.

س: ماذا ستكشف الملاحظات المستقبلية؟

ج: ستوفر الملاحظات الجديدة من تلسكوب هابل الفضائي رؤى إضافية حول خطوط انبعاث سديم السرطان، مما يكمل النتائج التي توصل إليها ويب.