الكشف عن التاريخ الغامض لسديم السرطان

كشفت ملاحظات جديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا عن تفاصيل مذهلة حول سديم السرطان، وهو بقايا مستعر أعظم يقع على بعد 6,500 سنة ضوئية في كوكبة الثور. هذه الظاهرة السماوية، التي لوحظت لأول مرة في عام 1054 م، أسرت العلماء لعدة قرون، وقدمت رؤى قيمة حول حياة النجوم وموتها.

بقيادة تي تيميم من جامعة برينستون، استخدم فريق البحث كاميرا ويب NIRCam المتقدمة (كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة) وMIRI (أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة) للتعمق في أصول سديم السرطان. وقد وفرت هذه الأدوات حساسية لا مثيل لها ودقة مكانية، مما مكن العلماء من تحليل تركيبة المادة المقذوفة، وخاصة وجود الحديد والنيكل. إن فهم هذه العناصر يلقي الضوء على الطبيعة المتفجرة للمستعر الأعظم الذي نتج عنه سديم السرطان.

كشفت عمليات رصد الأشعة تحت الحمراء التي أجراها ويب عن ميزات غير مرئية سابقًا للسديم. أما البقية، التي تشبه هيكلًا يشبه القفص يتكون من خيوط حمراء برتقالية، فإنها تُظهر انبعاثات غازية تم رسمها بواسطة ويب لأول مرة. تسلط هذه الملاحظات الضوء أيضًا على وجود جزيئات الغبار في التلال الرقيقة ذات اللون الأصفر والأبيض والأخضر، مما يشكل هياكل واسعة النطاق تشبه الحلقة داخل السديم.

أحد أكثر النتائج إثارة للدهشة هو اكتشاف إشعاع السنكروترون، المتمثل في مادة حليبية شفافة داخل السديم. تحدث هذه الظاهرة الرائعة عندما تدور الجسيمات المشحونة بسرعة حول خطوط المجال المغناطيسي، مما ينبعث منها إشعاعات عبر الطيف الكهرومغناطيسي. تسمح حساسية ويب غير العادية بتصور حي لإشعاع السنكروترون، مما يؤدي إلى كشف الهياكل الداخلية المعقدة لسديم السرطان.

يضم قلب السديم نقطة بيضاء لامعة تمثل نجمًا نيوترونيًا سريع الدوران يُعرف باسم النجم النابض. تحيط بهذا النجم النابض خصلات من الأشرطة البيضاء المتعرجة التي ترسم خطوط المجال المغناطيسي بشكل معقد. بالإضافة إلى ذلك، تظهر بعض خيوط الغاز داخل السديم لونًا أزرق مميزًا، مما يشير إلى وجود الحديد المتأين منفردًا.

من خلال الجمع بين أحدث ملاحظات ويب مع بيانات من التلسكوبات السابقة مثل تلسكوب هابل الفضائي، يمكن للعلماء تعميق فهمهم لتكوين سديم السرطان واستكشاف دورات الحياة الرائعة للنجوم الضخمة. هذا المنظر غير المسبوق لقلب السديم يمهد الطريق لمزيد من الاكتشافات والتقدم في معرفتنا بالكون.

الأسئلة المتكررة

1. كم يبعد سديم السرطان عن الأرض؟

يقع سديم السرطان على بعد حوالي 6,500 سنة ضوئية في كوكبة الثور.

2. ما هو إشعاع السنكروترون؟

إشعاع السنكروترون هو الانبعاث الناتج عندما تتحرك الجسيمات المشحونة، مثل الإلكترونات، بسرعات عالية حول خطوط المجال المغناطيسي. وهو مرئي عبر الطيف الكهرومغناطيسي ويظهر كمادة تشبه الدخان الحليبي داخل سديم السرطان.

3. ما هو النجم النابض؟

النجم النابض هو نجم نيوتروني سريع الدوران يصدر حزمًا من الإشعاع الكهرومغناطيسي على طول محوره المغناطيسي. تمثل النقطة البيضاء المركزية في سديم السرطان نجمًا نابضًا.

4. ما هي الأفكار التي يمكن اكتسابها من دراسة سديم السرطان؟

توفر دراسة سديم السرطان رؤى قيمة حول دورات حياة النجوم الضخمة، والظروف المحيطة بانفجارات السوبرنوفا، والسلوك والآثار اللاحقة لهذه الأحداث النشطة. من خلال فهم سديم السرطان، يمكن للعلماء توسيع معرفتهم بتطور النجوم والعمليات التي تشكل عالمنا.