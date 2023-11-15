علماء الفلك يكتشفون "الكرمة الكونية" التي تستضيف مجرات ضخمة

حقق فريق دولي من علماء الفلك اكتشافًا رائعًا، وهو هيكل واسع النطاق في الكون يستضيف ما لا يقل عن 20 مجرة ​​ضخمة. يمتد هذا الهيكل، الذي يطلق عليه اسم "الكرمة الكونية"، على حوالي 13 مليون سنة ضوئية. يوفر هذا الاكتشاف، المفصل في ورقة بحثية حديثة على خادم ما قبل الطباعة arXiv، رؤى قيمة حول تكوين المجرات وتطورها.

تعتبر هذه الهياكل الكثيفة للمجرات بمثابة سلائف لمجموعات المجرات، وهي الأنظمة الأكثر ضخامة المرتبطة بالجاذبية في الكون. تعد دراسة وفهم هذه الهياكل أمرًا بالغ الأهمية لكشف أسرار كيفية تشكل المجرات وتغيرها بمرور الوقت.

بقيادة عالم الفلك شووين جين من الجامعة التقنية في الدنمارك، استخدم الفريق ملاحظات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) وتلسكوب هابل الفضائي (HST) للكشف عن الكرمة الكونية والتحقيق فيها. وقد لوحظ الهيكل، الواقع في حقل Extended Groth Strip (EGS)، عند انزياح أحمر قدره 3.44.

يبلغ طول الكرمة الكونية حوالي 13.04 مليون سنة ضوئية وعرضها 0.65 مليون سنة ضوئية، وهي أكبر بكثير من مجموعات المجرات المدمجة الأخرى والمجموعات الأولية ذات الانزياحات الحمراء المماثلة. وتتكون من ما لا يقل عن 20 مجرة ​​ضخمة وستة مجرات ذات كثافة زائدة، ويبلغ مجموع كتلتها 260 مليار كتلة شمسية.

اثنتان من المجرات الأكثر ضخامة داخل الكرمة الكونية، والمعروفة باسم Galaxy A وGalaxy E، هادئة مع الحد الأدنى من نشاط تكوين النجوم. كما أنها تظهر التشكلات التي يهيمن عليها الانتفاخ. ويشير الباحثون إلى أن المجرة E قد تصبح ألمع مجرة ​​عنقودية (BCG) إذا وقعت في نهاية المطاف في قلب الكرمة الكونية.

ومن المثير للاهتمام، أن الدراسة تكشف أن مجرتي A وE قد تم إخمادهما على الأرجح عن طريق الانفجارات النجمية الناجمة عن الاندماج أو ردود فعل نوى المجرة النشطة (AGN) قبل الانضمام إلى قلب الكرمة الكونية.

باختصار، يؤكد هذا الاكتشاف الرائد على أهمية إجراء المزيد من الأبحاث حول المجرات العنقودية الهادئة عند الانزياحات الحمراء العالية. قد يوفر رؤى قيمة حول تكوين وتطور أكبر الهياكل في الكون. ومن المتوقع أن يساهم تلسكوب إقليدس الفضائي القادم التابع لوكالة الفضاء الأوروبية بشكل كبير في هذا البحث، حيث أن أحد أهدافه العلمية هو استكشاف بنية وتاريخ الشبكة الكونية.

المصدر: Phys.org

أسئلة وأجوبة

ما هي الكرمة الكونية؟

الكرمة الكونية عبارة عن هيكل واسع النطاق في الكون يستضيف ما لا يقل عن 20 مجرة ​​ضخمة. يمتد على حوالي 13 مليون سنة ضوئية مادية.

ما أهمية اكتشاف الكرمة الكونية؟

يوفر اكتشاف الكرمة الكونية رؤى قيمة حول تكوين المجرات وتطورها. فهو يساعد علماء الفلك على فهم العمليات التي تنطوي عليها تشكيل هياكل المجرات الكثيفة وتحولها في نهاية المطاف إلى مجموعات المجرات.

ما هي المجرات الأكثر ضخامة داخل الكرمة الكونية؟

Galaxy A وGalaxy E هما المجرتان الأكثر ضخامة داخل الكرمة الكونية. إنها هادئة، مما يعني أن لديها مستويات منخفضة من نشاط تكوين النجوم، وتظهر أشكالًا يهيمن عليها الانتفاخ.

ماذا يمكن أن يصبح Galaxy E في المستقبل؟

إذا وقعت المجرة E في قلب الكرمة الكونية، فمن المحتمل أن تصبح المجرة العنقودية الأكثر سطوعًا (BCG). قد يحدث هذا التحول في وقت كوني لاحق.

كيف تم إجراء ملاحظات الكرمة الكونية؟

تم إجراء ملاحظات الكرمة الكونية باستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) وتلسكوب هابل الفضائي (HST). تم إجراء هذه الملاحظات في مجال Extended Groth Strip (EGS).