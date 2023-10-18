نمذجة الغلاف الجوي للأرض مع مرور الوقت: الآثار المترتبة على البحث عن الحياة على الكواكب الخارجية

غالبًا ما يستخدم العلماء الذين يدرسون علم الأحياء الفلكي، والبحث عن الحياة في الكون، الأرض كنموذج لفهم العمليات البيولوجية والتطورية. يتضمن ذلك البحث عن الكواكب التي تشبه الأرض، والمعروفة باسم نظائر الأرض. على وجه التحديد، يبحث العلماء عن الكواكب الصخرية التي تدور داخل المنطقة الصالحة للسكن لنجمها ولها غلاف جوي يتكون من النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، تغير الغلاف الجوي للأرض بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.

ابتكر باحثون من جامعة كورنيل محاكاة للغلاف الجوي للأرض خلال عصر الفانيروزويك، آخر 500 مليون سنة من تاريخ الأرض. يمكن أن يكون لهذه المحاكاة آثار مهمة في البحث عن الحياة على الكواكب خارج المجموعة الشمسية. أنشأ الفريق، بقيادة ريبيكا باين وليزا كالتنيجر، نموذجًا يجمع بين النماذج المناخية الراسخة وعمليات محاكاة الغلاف الجوي الجديدة للتنبؤ بالشكل الذي كان سيبدو عليه الغلاف الجوي في هذه الفترة.

يعد دهر الحياة الفانيروزية مهمًا بشكل خاص لتطور الغلاف الجوي للأرض والحياة على الأرض. وشهدت هذه الفترة ارتفاعًا في محتوى الأكسجين وظهور الحيوانات والديناصورات والنباتات البرية. من خلال تحليل أطياف انتقال الأرض خلال دهر الحياة الظاهرة، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة لتكوين الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية.

ووجد فريق البحث أن التوقيعات الكيميائية للحياة في الغلاف الجوي لكوكب خارجي يشبه الأرض ستكون أكثر وضوحًا خلال دهر الحياة الفانيروزية مقارنة بالأرض الحديثة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستويات الأكسجين التي ميزت هذه الفترة. وحددت الدراسة أيضًا زوجين رئيسيين من البصمات الحيوية، الأكسجين والميثان، والأوزون والميثان، اللذان ظهرا أقوى منذ حوالي 300 مليون سنة عندما كانت مستويات الأكسجين أعلى بكثير.

يعد هذا البحث أمرًا بالغ الأهمية في البحث عن علامات الحياة على الكواكب الخارجية. من خلال فهم كيفية تطور الغلاف الجوي للأرض مع مرور الوقت، يمكن للعلماء تفسير البيانات التي تم الحصول عليها من عمليات رصد الكواكب الخارجية بشكل أفضل. ستساعد هذه المعرفة في تحديد الأهداف الواعدة للبعثات المستقبلية، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، في السعي للعثور على حياة خارج نظامنا الشمسي.

مصادر:

- "مكافأة الأكسجين للكواكب الخارجية الشبيهة بالأرض: أطياف الأرض خلال دهر الحياة" - الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية: رسائل

- جامعة كورنيل