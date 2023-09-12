العثور على ثقوب سوداء في مسافة قياسية من الأرض

كشف اكتشاف حديث عن وجود ثقوب سوداء على مسافة قريبة بشكل ملحوظ من الأرض. ومن المعروف الآن أن مجموعة Hyades Star Cluster، التي تقع على بعد 153 سنة ضوئية، تضم ثقبين أو ثلاثة ثقوب سوداء. وعلى عكس الاكتشافات السابقة، تقع هذه الثقوب السوداء في كتلة يمكن رؤيتها بالعين المجردة من سماء مظلمة بشكل معتدل.

غالبًا ما يطغى على مجموعة Hyades Star Cluster جارتها الأكثر شهرة، Pleiades. ومع ذلك، فإن القلائص هي أقرب مجموعة نجمية إلى الأرض. كانت الملاحظات السابقة للثقوب السوداء أبعد بكثير، وصاحب الرقم القياسي الحالي هو Gaia BH1، الذي يقع على بعد 1,600 سنة ضوئية.

تم اكتشاف الثقوب السوداء في مجموعة القلائص بفضل القياسات الدقيقة لمواقع وحركات نجوم المجموعة. تم استخدام نماذج حاسوبية لتكرار توزيع النجوم حول مركز العنقود، وتم العثور على أفضل التطابقات عندما تم تضمين ثقبين أو ثلاثة من الثقوب السوداء.

هذه الملاحظة لها آثار مهمة لفهم تطور العناقيد النجمية ومساهمتها في مصادر موجات الجاذبية. كما أنه يوفر رؤى قيمة حول كيفية تأثير وجود الثقوب السوداء على ديناميكيات مجموعات النجوم.

ركزت معظم عمليات البحث عن الثقوب السوداء على العناقيد الكروية في هالة درب التبانة، لكن هذا الاكتشاف يشير إلى أن العناقيد المفتوحة مثل القلائص، الأقرب إلى الأرض، توفر فرصًا مثيرة لمزيد من الدراسة.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.

مصادر:

– الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية