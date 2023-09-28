استراتيجية البقاء على قيد الحياة لذباب الثلج: بتر الذات في درجات حرارة تحت الصفر

توصل باحثون من جامعة واشنطن إلى اكتشاف مثير للاهتمام حول استراتيجية البقاء لدى ذباب الثلج. يتمتع هذا الذباب الكركي الذي لا يطير ويعيش في بيئات شديدة البرودة بالقدرة على بتر أطرافه المتجمدة ذاتيًا لتحمل درجات حرارة أقل من الصفر. الدراسة التي نشرت في مجلة Current Biology بعنوان "ذبابة الثلج تبتر أطرافها المتجمدة ذاتيا للحفاظ على سلوكها في درجات حرارة تحت الصفر" تتعمق في هذه الظاهرة المتطرفة.

على عكس معظم الحشرات التي تصبح عاجزة في درجات الحرارة المتجمدة، يمكن لذباب الثلج أن يظل نشطًا حتى في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -10 درجة مئوية. قام العلماء المواطنون، مثل المتزلجين ومتسلقي الجبال، بجمع ذباب الثلج من مناطق جبال الألب النائية في شمال غرب المحيط الهادئ. من بين 256 ذباب ثلج بالغ تم جمعها، كان 20% منها مفقودًا بالفعل ساق واحدة أو أكثر.

ومن خلال التصوير الحراري، لاحظ الباحثون أن ذباب الثلج يمكنه المشي بمتوسط ​​درجة حرارة الجسم -7 درجة مئوية. وفي درجات الحرارة المنخفضة هذه، يتشكل الجليد في سوائل أجسامهم، بدءًا من الأطراف. وللنجاة من هذا التبلور، يقوم ذباب الثلج ببتر أرجله بسرعة قبل أن يصل الجليد إلى أعضائه الحيوية. ويتم البتر عند المفصل بين عظم الفخذ والمدور.

قد يتم تحفيز تفاعل البتر الذاتي عن طريق الخلايا العصبية الحسية الحرارية التي تكتشف التغيرات في درجات الحرارة أثناء تبلور الجليد. في حين أن بتر الذات أمر شائع في الذباب الكركي الآخر كرد فعل على تهديدات الحيوانات المفترسة، فإن ذباب الثلج لا يستجيب للمحفزات الميكانيكية. وبدلاً من ذلك، يتم بتر أرجلهم كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.

إن العيش في بيئات متطرفة يقدم مزايا لذباب الثلج. موطنها خالي في الغالب من الحيوانات المفترسة، مما يسمح بوضع البيض دون إزعاج. وقد لوحظ أن ذباب الثلج يتزاوج علانية على سطح الثلج لفترات طويلة. ومع ذلك، فإن مستقبل ذباب الثلج غير مؤكد بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري. سيؤثر فقدان الكتلة الثلجية في نهاية فصل الشتاء بسبب تغير المناخ على الظروف الحرارية وبقاء ذباب الثلج، مما قد يؤدي إلى انقراضه.

في الختام، فإن بتر ذباب الثلج لذاته هو تكيف مذهل يسمح له بالبقاء على قيد الحياة في درجات حرارة تحت الصفر. ومع ذلك، فإن وجودها مهدد بسبب تغير المناخ وفقدان موائلها الطبيعية.

مصادر:

- دومينيك جولدينج وآخرون، "يقوم ذباب الثلج ببتر أطرافه المتجمدة ذاتيًا للحفاظ على سلوكه عند درجات حرارة أقل من الصفر"، علم الأحياء الحالي (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.09.002

- الاقتباس: القصة المرعبة لذباب الثلج وبتر الذات والبقاء والموت المحقق (2023، 28 سبتمبر) تم استرجاعها في 28 سبتمبر 2023 من [مصدر URL]