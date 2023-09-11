منظور مختلف: هل الكون أصغر مما نعتقد؟

وفقاً لدراسة جديدة، قد يكون الكون المرئي في الواقع معظم ما هو موجود. في حين يعتقد معظم علماء الكونيات أن ركننا المرئي من الكون هو مجرد جزء صغير من خلق أكبر بكثير أو حتى لانهائي، فإن هذه الدراسة تجادل بخلاف ذلك.

أحد الأسباب التي جعلت العلماء يعتقدون منذ فترة طويلة أن الكون كبير يرجع إلى توزيع مجموعات المجرات. إذا امتد الكون فقط إلى ما يمكننا رؤيته، فإن المجرات التي تقع خارج نطاق ملاحظتنا لن يتم سحبها بواسطة قوى الجاذبية نحونا، مما يخلق نمطًا عنقوديًا غير متماثل. ومع ذلك، تتجمع المجرات بشكل موحد على نطاق واسع في جميع أنحاء الكون المرئي، مما يشير إلى التجانس والتناحي.

يشير الزمكان أيضًا إلى كون أكبر. إذا لم يكن الزمكان مسطحًا، فإن إدراكنا للمجرات البعيدة سيتشوه، مما يجعلها تبدو أكبر أو أصغر بكثير مما هي عليه في الواقع. حقيقة أن المجرات البعيدة تبدو أكبر قليلاً فقط بسبب التوسع الكوني تشير إلى أن الكون يجب أن يكون أكبر بـ 400 مرة على الأقل من الكون المرئي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخلفية الكونية الميكروية، والتي تعتبر تقريبًا جسمًا أسود مثاليًا، تمثل لغزًا. وبغض النظر عن التقلبات الصغيرة في درجات الحرارة، فهي أكثر تجانسًا مما ينبغي. ولتفسير ذلك، اقترح علماء الفلك تضخمًا كونيًا مبكرًا بعد وقت قصير من الانفجار الكبير. إذا كان هذا النموذج دقيقًا، فقد يكون الكون أكبر بنحو 10^26 مرة مما يمكننا ملاحظته.

ومع ذلك، تستكشف هذه الدراسة الجديدة نظرية الأوتار وفكرة "المستنقع". تساعد نظرية الأوتار، وهي مجموعة من الأساليب الرياضية، في تطوير نماذج فيزيائية معقدة. بعض نماذج نظرية الأوتار واعدة أكثر من غيرها، حيث يكون بعضها متوافقًا مع الجاذبية الكمومية والبعض الآخر لا يتوافق معها. وتقع أغلب نماذج نظرية الأوتار التضخمية في "المستنقع"، مما يشير إلى أنها ليست واعدة.

ويقترح الباحثون في هذه الدراسة فكرة الهياكل ذات الأبعاد الأعلى ضمن نظرية الأوتار لتفسير الكون دون التضخم الكوني المبكر. يسمح هذا النهج بوجود كون أكبر بمئة أو ألف مرة فقط مما يمكننا ملاحظته. في حين أن هذه الدراسة تقدم وجهة نظر مختلفة، هناك حاجة إلى مزيد من البحث والملاحظات لتأكيد أو دحض هذه النتائج.

مصادر:

- تستند النقاط الرئيسية للمقال إلى "نظرة لوغاريتمية للكون" بقلم بابلو كارلوس بوداسي.

- الصور المستخدمة في المقال تعود إلى Nick Strobel وAPS/Alan Stonebraker.