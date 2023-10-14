الكشف عن أكبر عاصفة شمسية تم تسجيلها على الإطلاق في بحث جديد

اكتشف العلماء مؤخرًا دليلاً على أكبر عاصفة شمسية تم تسجيلها على الإطلاق، والمعروفة أيضًا باسم "حدث مياكي"، والتي حدثت منذ حوالي 14,300 عام. هذه العواصف الشمسية الشديدة لديها القدرة على إحداث أضرار كبيرة لشبكات الكهرباء وشبكات الاتصالات لدينا، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.

يسلط البحث المنشور في المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية الضوء على المخاطر التي تشكلها هذه العواصف الشمسية. ويحذر تيم هيتون، أستاذ الإحصاء التطبيقي بجامعة ليدز، من أن هذه العواصف يمكن أن تلحق أضرارا دائمة بالمحولات في الشبكات الكهربائية، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع لعدة أشهر. العاصفة التي تم تحديدها حديثًا هي الأكبر التي تم اكتشافها على الإطلاق ويبلغ حجمها ضعف حجم الأحداث التي تم تحديدها مسبقًا تقريبًا.

يثير هذا الاكتشاف مخاوف بشأن مدى ضعف شبكات الطاقة الكهربائية الحالية لدينا. في عام 1989، تسبب الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME) من الشمس في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في كيبيك، كندا، مما أثر على الملايين واستمر لمدة 12 ساعة. ويعتقد الباحثون أن حدثًا من نوع مياكي سيكون أكثر تدميراً، مع استمرار العواقب المحتملة لفترة أطول بكثير.

تسبب حدث كارينغتون في عام 1859، وهو أشد عاصفة شمسية تمت ملاحظتها بشكل مباشر، في إشعال خطوط التلغراف العالمية وإشعال النيران في مكاتب التلغراف. ومع ذلك، فإن حدثًا من نوع مياكي سيكون أقوى بعشر مرات تقريبًا وأكثر ضررًا.

ولحسن الحظ، فإن وكالات الفضاء مثل وكالة ناسا تدرس الشمس بنشاط للحصول على فهم أفضل لسلوكها. ويهدف مسبار باركر الشمسي، الذي أطلقته وكالة ناسا، إلى توفير بيانات قيمة للتنبؤ بالانبعاثات الشمسية، مما يسمح بتحسين تدابير الاستعداد والتخفيف.

ومن الأهمية بمكان أن نكون على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالعواصف الشمسية ومواصلة الاستثمار في البحوث والبنية التحتية للحماية من آثارها الضارة على أنظمتنا التكنولوجية الحديثة.

مصادر:

– المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية.

- ناسا