تراجع الدورة الانقلابية في المحيط الأطلسي: فهم العواقب

يلعب الدوران الحراري الملحي، الذي يتكون من تيارات وكتل مائية مختلفة، دورًا حاسمًا في توزيع الحرارة والملوحة والمواد المغذية في جميع أنحاء محيطات العالم. أحد العناصر المهمة في هذا الدوران هو الدوران الانقلابي للمحيط الأطلسي (AMOC)، المسؤول عن توزيع الحرارة بعيدًا عن المناطق الاستوائية شمالًا والحفاظ على مناخ متوازن. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة التي أجراها الأكاديميان الدنماركيان بيتر ديتليفسن وسوزان ديتليفسن إلى أن الدورة AMOC آخذة في الانحدار وربما تغلق أبوابها بحلول منتصف القرن، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على كوكبنا.

يمكن أن يؤدي الإغلاق المحتمل للدورة AMOC إلى ارتفاع منسوب مياه البحر، والاحترار العالمي، وتحولات في النظم البيئية البحرية، وتعريض الأمن الغذائي للخطر، وزيادة حموضة المحيطات. وقد تواجه أوروبا تبريداً هائلاً، في حين قد ترتفع درجة حرارة المناطق الاستوائية. سيحدث الجفاف والفيضانات في أجزاء مختلفة من العالم. على الرغم من أن هذه الورقة أثارت الجدل، إلا أنها تتوافق مع الإجماع العلمي على أن الدورة AMOC حساسة لتغير المناخ، وقد تعرضت لتقلبات عبر الزمن الجيولوجي.

بالإضافة إلى الدورة AMOC، تشهد التيارات المحيطية الأخرى وأنماط الدوران تحولات. ويضعف تيار أغولهاس في جنوب المحيط الهندي بسبب التغيرات في الحرارة وتوزيع المياه العذبة، في حين تشتد حدة أحداث النينيو في المحيط الهادئ. تركز أبحاث Ditlevsens في المقام الأول على درجات حرارة سطح البحر مع إهمال العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على إغلاق الدورة AMOC، مثل مستويات ثاني أكسيد الكربون وحالة توليد المياه العميقة. ويتفق العلماء على أنه على الرغم من ضعف الدورة AMOC، فمن غير المرجح أن يحدث إغلاق كامل لها خلال هذا القرن.

ومن المهم أن نلاحظ أن تيارات المحيطات ودورانها قد تغيرت بمرور الوقت، مع تقوية الدورة AMOC وتراجعها استجابة للفترات الباردة أو الأكثر دفئًا. وتشير الأبحاث السابقة إلى أن الدورة AMOC ضعفت أو توقفت خلال فترة الذروة الجليدية الأخيرة، وهي فترة من الظروف المناخية المختلفة.

على الرغم من الجدل الدائر حول هذه الورقة، إلا أنها بمثابة نقطة انطلاق قيمة للمناقشات حول مستقبل AMOC. ويوفر جدولًا زمنيًا للإغلاق المحتمل بين عامي 2025 و2095، مما يشجع على إجراء المزيد من الدراسة وتطوير السيناريوهات والنماذج. إن تعميق فهمنا لنظام AMOC من شأنه أن يفيد عملية صنع القرار السياسي ويساعد في تخفيف العواقب المحتملة لانحداره.

مصادر:

– المقال الأصلي، “انهيار المحيط الأطلسي: أسئلة وأجوبة مع العلماء وراء دراسة مثيرة للجدل تتنبأ بأوروبا أكثر برودة”

– النتائج التي توصل إليها بيتر ديتليفسن وسوزان ديتليفسن، نُشرت في يوليو 2023.