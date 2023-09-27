نحت آشلي زيلينسكي يترجم تعقيدات الكون

آشلي زيلينسكي، نحاتة وفنانة، تعيد الحياة إلى ألغاز الكون من خلال أعمالها الفنية. يهدف زيلينسكي إلى سد الفجوة بين العلم والفن من خلال إنشاء منحوتات تمثل مفاهيم علمية معقدة. أحد أعمالها الأخيرة هو منشور رخامي مصبوب، يقع خارج مرصد يركس في خليج ويليامز، ويسكونسن. يحتوي المنشور على فتحات ترمز إلى تزييف الزمكان، وهو مفهوم قدمه ألبرت أينشتاين في نظريته عن النسبية العامة.

وفقا لنظرية أينشتاين، الزمكان يشبه صفيحة مرنة يمكن أن تتأثر بالأجسام ذات الكتلة. يصور منحوتة زيلينسكي هذا المفهوم، موضحًا كيف تخلق الأجسام الموجودة في الكون اعوجاجًا في الزمكان. يشتمل التمثال على نجمة برونزية، وكوكب مصنوع من الكوارتزيت الأزرق البرازيلي، وقمر رخامي، وكلها موضوعة داخل فتحات تمثل الحجم النسبي لأعوجاجها.

يعد تمثال زيلينسكي بمثابة تذكير بأن الفن والعلوم والتخصصات الأخرى كلها طرق يستطيع البشر من خلالها فهم مكانهم في الكون. ومن خلال دمج المفاهيم العلمية في أعمالها الفنية، تأمل زيلينسكي في إلهام تقدير أعمق لعجائب الكون.

يتمتع مرصد يركس، حيث يقع تمثال زيلينسكي، بتاريخ غني في الأبحاث الفلكية. تأسست عام 1897 وكانت موطنًا للعديد من العلماء المشهورين على مر السنين، بما في ذلك إدوين هابل ونانسي جريس رومان. لعب المرصد دورًا رئيسيًا في الاكتشافات الرائدة حول توسع الكون.

يعد تمثال Zelinskie في مرصد Yerkes بمثابة تمثيل مرئي للإنجازات والمفاهيم العلمية التي تم استكشافها داخل جدرانه. ويدعو الزوار للتأمل في أسرار الكون وتقدير جمال الفن والعلم.

مصادر:

– المقال الأصلي: https://www.livescience.com/yerkes-observatory-culpture.html