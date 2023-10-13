الاستعداد للتأثير: كيف سيختبر كسوف الشمس الشبكات الكهربائية

تتناول هذه المقالة كسوف الشمس الحلقي القادم وتأثيره المحتمل على شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة. ومع مرور الكسوف فوق العديد من النقاط الساخنة للطاقة الشمسية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس، يستعد مشغلو الشبكات لانخفاض كبير في القدرة الشمسية، الأمر الذي قد يشكل تحديات في تلبية الطلب على الكهرباء.

منذ الكسوف الشمسي الأخير في عام 2017، أصبحت الطاقة الشمسية أكثر هيمنة في مزيج الطاقة في الولايات المتحدة. فقد شهدت ولاية كاليفورنيا، على سبيل المثال، مضاعفة قدرتها على توليد الطاقة الشمسية، والآن توفر الشمس بانتظام أكثر من نصف احتياجات الولاية في منتصف النهار. ونتيجة لذلك، فإن انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية أثناء الكسوف يمكن أن يشكل اختبارًا كبيرًا للشبكة.

ووفقا لتقديرات مشغلي الشبكة، فإن أكثر من ثلث القدرة الشمسية في البلاد قد تكون غير متاحة في مرحلة ما خلال الكسوف، مما قد يؤثر على القدرة على تزويد حوالي 20 مليون منزل بالطاقة. التحدي الذي يواجه مشغلي الشبكات ذو شقين: إيجاد مصادر طاقة بديلة لملء الفجوة أثناء الكسوف وزيادة توليد الطاقة الشمسية بسلاسة بمجرد انتهاء الكسوف.

وكان مشغلو الشبكة في كاليفورنيا وتكساس، حيث سيكون للكسوف تأثير كبير، يستعدون لهذا الحدث منذ أشهر. لإدارة انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية، قد يحتاج المشغلون إلى الاعتماد على تشغيل محطات الغاز الطبيعي في وقت مبكر من اليوم واستخدام البطاريات على نطاق الشبكة التي تم شحنها طوال الليل. ومع ذلك، فإن الزيادة السريعة في توليد الطاقة بمجرد انتهاء الكسوف تمثل تحديًا آخر، حيث ستتجاوز معدلات التوليد المستويات الطبيعية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن مسؤولي الشبكة واثقون من استعداداتهم ويعتقدون أن الشبكة مستعدة جيدًا للتعامل مع الكسوف. يوفر التنسيق بين محطات الطاقة والقدرة على الاستفادة من الموارد البديلة في الدول المجاورة بعض المرونة في إدارة تأثير الكسوف. ومع ذلك، فإن تكساس، التي تدير شبكتها المعزولة الخاصة بها، قد تواجه تحديات فريدة في التعامل مع فقدان إنتاج الطاقة الشمسية.

وبالإضافة إلى تأثيره على الطاقة الشمسية، من المتوقع أيضًا أن يكون للكسوف تأثيرات ثانوية، مثل انخفاض درجات الحرارة وانخفاض الاضطرابات الجوية. ومن الممكن أن تؤثر هذه العوامل على توليد طاقة الرياح أيضًا. ومع ذلك، فإن مشغلي الشبكات متفائلون بقدرتهم على التعامل مع التحديات التي يفرضها الكسوف والحفاظ على إمدادات كهرباء مستقرة.

مصادر:

- مشغل النظام المستقل في كاليفورنيا (Caiso)

- معهد اديسون للكهرباء (EEI)

- الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)