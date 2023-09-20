هل تستطيع الفئران تعلم أغنية جديدة؟

لسنوات عديدة، اعتقد الباحثون أن أغاني الفئران كانت غريزية وثابتة. ومع ذلك، في عام 2012، أجرى فريق من علماء الأحياء العصبية في جامعة ديوك تجربة لاختبار هذا الافتراض. قام الباحثون بصمم خمسة فئران جراحياً ومقارنة أغانيهم بأغاني الفئران السمعية. ووجدوا أن أغاني الفئران الصماء أصبحت متدهورة ولا يمكن التعرف عليها، مما يشير إلى أن القدرة على سماع نفسها والآخرين أمر بالغ الأهمية لأغنية الفأر.

قدمت هذه التجربة أدلة حول أصول اللغة، والتي طالما اعتبرت "أصعب مشكلة في العلم". في حين لوحظ التعلم الصوتي في أنواع مثل الطيور المغردة والحيتان، يعتقد العلماء أن هذه القدرات لا علاقة لها باللغة البشرية. يشير اكتشاف التعلم الصوتي لدى الفئران إلى أن القدرة اللغوية الحرجة قد تكون موجودة على نحو مستمر.

وقد أدت النتائج الأخرى إلى زيادة عدم وضوح الخط الفاصل بين التواصل بين الإنسان والحيوان. تمت دراسة السلاحف التي تنتج الأصوات وتستجيب لها، ويرقات المرجان التي يمكنها سماع الشعاب المرجانية السليمة، والنباتات التي يمكنها اكتشاف الأصوات. تشير هذه الاكتشافات إلى أنه يمكن العثور على النية والمعنى في الأصوات غير البشرية، مما يشير إلى ظهور هياكل مبنية على القواعد في اللغة.

لعدة قرون، كان يُنظر إلى اللغة على أنها خاصية فريدة للبشر، مما يميزنا عن الأنواع الأخرى. وقد برر هذا الاعتقاد هيمنتنا على الحيوانات وجعل تطور اللغة لغزا. ومع ذلك، يشك الخبراء في اللغويات والبيولوجيا والعلوم المعرفية الآن في أن اللغة ربما تكون قد شاركت مكونات عبر الأنواع، مما يسلط الضوء على الحياة الداخلية للحيوانات وتاريخنا التطوري.

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز

التعاريف:

- التعلم الصوتي: القدرة على التعلم وإصدار الأصوات من خلال التقليد والممارسة.

– الموجات فوق الصوتية: تمثيل مرئي للصوت، يوضح تردد وشدة المكونات المختلفة.

– عالم الأحياء العصبية: عالم يدرس الجهاز العصبي وعلاقته بالسلوك.

– الحيتانيات: الثدييات البحرية، بما في ذلك الدلافين والحيتان.

– Pinnipeds: الثدييات البحرية، بما في ذلك الفقمة وأسود البحر.

– الدماغ الأمامي: الجزء الأمامي من الدماغ، المسؤول عن الوظائف المعرفية العليا.

– الجسر البري المغمور: اتصال بري بين كتلتين أرضيتين تحت الماء بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر.