توصلت الدراسة إلى أن الفركتوز تم تحديده على أنه "مفتاح البقاء" المرتبط بالسمنة

حدد باحثون من الحرم الطبي بجامعة كولورادو أنشوتز الفركتوز كعامل رئيسي في تطور السمنة. في دراسة حديثة نشرت في المعاملات الفلسفية، يتعمقون في الدور الدقيق الذي يلعبه الفركتوز في زيادة الوزن وارتباطه بأمراض مثل مرض السكري وأمراض الكبد الدهنية.

من المعروف أن الفركتوز، الذي يتم استهلاكه بشكل أساسي كسكر المائدة وشراب الذرة عالي الفركتوز في المجتمع الغربي، يساهم في السمنة. ومع ذلك، توفر هذه الدراسة حجة شاملة حول كيفية تسبب الفركتوز في السمنة ومشاكل التمثيل الغذائي. ويقترح الباحثون أن الفركتوز يعمل بمثابة "مفتاح البقاء"، حيث يقوم بتخزين الوقود في حالة ندرة الموارد.

وتكشف الدراسة أن الفركتوز يحفز تناول الطعام ويقلل من استقلاب الطاقة أثناء الراحة، على غرار الطريقة التي يستعد بها الحيوان للسبات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يدمر الميتوكوندريا ويمكن أن يؤدي إلى حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، ومقاومة الأنسولين، والكبد الدهني. ثبت أن تناول الفركتوز يسبب زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي.

ومن خلال دراسة تأثيرات الفركتوز على زيادة الوزن وقضايا التمثيل الغذائي، طرح الباحثون فرضية جديدة تسلط الضوء على الدور المحدد الذي يلعبه الفركتوز في بداية السمنة. تستمد هذه الفرضية من تجارب أسلافنا والحيوانات السباتية لفهم كيفية تأثير الفركتوز على أجسامنا.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول الآثار الضارة للفركتوز على صحتنا وتؤكد على ضرورة الحد من استهلاكه. ومن خلال فهم الآليات التي يساهم بها الفركتوز في السمنة والأمراض الأيضية، يمكن للباحثين تطوير تدخلات مستهدفة للوقاية من هذه الحالات وعلاجها في المستقبل.

المصدر

"فرضية بقاء الفركتوز للسمنة" بقلم ريتشارد جيه. جونسون، ميغيل أ. لاناسبا، إل. غابرييلا سانشيز-لوزادا، دين تولان، تاكاهيكو ناكاجاوا، تاكوجي إيشيموتو، آنا أندريس هيرناندو، برناردو رودريغيز-إيتوربي وبيتر ستينفينكل، 24 يوليو 2023، المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب العلوم البيولوجية. دوى: 10.1098/rstb.2022.0230