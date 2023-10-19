زيادة الغبار في الهواء تثير المخاوف بشأن تغير المناخ

تفاقمت كمية الغبار في هواء العالم في عام 2022، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة. ودعت المنظمة إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول العلاقة بين تغير المناخ وزيادة المناطق الساخنة للعواصف الرملية. ويعزى ارتفاع الغبار إلى زيادة الانبعاثات من مناطق مثل غرب وسط أفريقيا، وشبه الجزيرة العربية، والهضبة الإيرانية، وشمال غرب الصين.

وشدد رئيس المنظمة (WMO)، بيتيري تالاس، على أن الأنشطة البشرية تؤثر على العواصف الرملية والترابية. ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وزيادة التبخر إلى انخفاض رطوبة التربة، وهو ما يساهم، إلى جانب سوء إدارة الأراضي، في زيادة تواتر العواصف الرملية والترابية. ويحلل تقرير المنظمة (WMO) السنوي حدوث العواصف الترابية ومخاطرها، ويسلط الضوء على تأثيرها على المجتمع.

وكشف التقرير أن المتوسط ​​العالمي لمتوسط ​​تركيزات سطح الغبار السنوي في عام 2022 كان أعلى قليلاً مما كان عليه في عام 2021. وفي عام 2021، بلغ الرقم 13.5 ميكروجرام لكل متر مكعب، بينما ارتفع في عام 2022 إلى 13.8 ميكروجرام لكل متر مكعب. سجلت منطقة بوديلي في تشاد أعلى متوسط ​​سنوي مقدر لتركيز الغبار السطحي، حيث تراوح من 900 إلى 1,200 ميكروجرام لكل متر مكعب. وفي نصف الكرة الجنوبي، سجلت وسط أستراليا والساحل الغربي لجنوب أفريقيا أعلى التركيزات، حيث تراوحت بين 200 إلى 300 ميكروغرام لكل متر مكعب.

وللعواصف الترابية تأثيرات بعيدة المدى، حيث تساهم في السماء المظلمة وتضر بجودة الهواء. وذكر التقرير أن ما يقرب من 2,000 مليون طن من الغبار يدخل الغلاف الجوي كل عام، مما يؤثر على الاقتصادات والنظم البيئية والطقس والمناخ، حتى في المناطق التي تبعد آلاف الكيلومترات. وبينما تلعب العمليات الطبيعية دورًا، فإن سوء إدارة المياه والأراضي يساهم أيضًا بشكل كبير.

وسلطت النشرة الضوء على ثلاثة حوادث رئيسية في عام 2022، بما في ذلك "تفشي الغبار الاستثنائي" من شمال إفريقيا فوق إسبانيا والبرتغال، والذي تجاوز لوائح جودة الهواء في الاتحاد الأوروبي. ووقعت عاصفة ترابية شديدة أخرى في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الرؤية في جميع أنحاء المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أثرت عاصفة ترابية على الأراضي الزراعية في شرق الولايات المتحدة على الأنشطة الزراعية.

وشدد تالاس على أهمية معالجة آثار العواصف الرملية والترابية على الصحة والنقل والزراعة. ودعت النشرة إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول العلاقة بين العواصف الترابية وتغير المناخ، حيث لا تزال هذه المنطقة غير مستكشفة إلى حد كبير. وتهدف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى إنشاء أنظمة للإنذار المبكر بكوارث الطقس في جميع أنحاء العالم في غضون أربع سنوات للتخفيف من الآثار المتفاقمة لتغير المناخ، بما في ذلك العواصف الترابية.