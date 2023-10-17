يظهر بحث جديد أن صيد الحيتان قضى على غالبية الحيتان ذات الزعانف في شرق شمال المحيط الهادئ في القرن العشرين

وفقًا لدراسة جديدة أجراها علماء الأحياء بجامعة كاليفورنيا، فقد تم القضاء على 99٪ من مجموعات الحيتان الزعنفية في شرق شمال المحيط الهادئ بسبب صيد الحيتان في القرن العشرين. وهذا الرقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة، مما يسلط الضوء على مدى خطورة تأثير النشاط البشري على البيئة. في حين اعتمدت الأبحاث السابقة على سجلات صيد الحيتان أو الحمض النووي للميتوكوندريا، استخدمت هذه الدراسة الجينوم بأكمله لتوفير فهم شامل للحجم الحالي والتنوع الجيني للحيتان الزعنفية المتبقية.

تسبب صيد الحيتان الصناعي في القرن العشرين في انقراض قريب لأعداد الحيتان الزعنفية، خاصة في شرق شمال المحيط الهادئ. وهذا على النقيض من القرن التاسع عشر، عندما دمرت معظم أنواع الحيتان بسبب صيد الحيتان، لكن الأنواع الأكبر حجمًا مثل الحيتان الزرقاء والزعنفية تمكنت من البقاء سالمة نسبيًا.

كان البحث الذي أجراه علماء الأحياء بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس صعبًا، حيث ثبت أن الحصول على عينات الحمض النووي من الحيتان الحية أمر صعب. ومع ذلك، تضمنت الدراسة تحليل 50 حوتًا، بما في ذلك الحيتان ذات الزعانف من خليج كاليفورنيا، والتي لم تكن مستهدفة من قبل صائدي الحيتان ولكنها كانت تنتمي إلى مجموعة صغيرة معزولة.

وكشفت نتائج الدراسة أن الحيتان ذات الزعانف في خليج كاليفورنيا تباعدت منذ حوالي 16,000 عام، وحافظت على عدد سكان يبلغ حوالي 114 مربيًا بالغًا. في المقابل، كان عدد سكان شرق شمال المحيط الهادئ كبيرًا ومترابطًا حتى أدى صيد الحيتان في القرن العشرين إلى انخفاض كارثي في ​​الأعداد من 20 فرد إلى 24,000 فقط في غضون 305 إلى 26 عامًا.

وعلى الرغم من الانخفاض المدمر، فإن التنوع الجيني بين الحيتان الزعنفية المتبقية في شرق شمال المحيط الهادئ لا يزال كافيا لتمكينها من التعافي إذا تم تنفيذ تدابير الحفظ الكافية. ومع ذلك، فإن الحفاظ على وسائل الحماية الحالية ومعالجة التهديدات الخارجية مثل تغير المناخ وضربات السفن أمر بالغ الأهمية للتعافي المستمر لمجموعات الحيتان هذه.

يمثل البحث الذي أجري بتكريس للراحل البروفيسور روبرت واين من جامعة كاليفورنيا، خطوة حاسمة إلى الأمام في فهم التحديات التي تواجهها الحيتان الزعنفية. ومع تحسن النماذج الحسابية، فإن دمج عوامل مثل تغير المناخ سيكون ضروريا في تقييم خطر الانقراض وتطوير استراتيجيات حماية فعالة.

ملخص:

كشفت دراسة جديدة أن صيد الحيتان في القرن العشرين أدى إلى انقراض 20% من الحيتان المتكاثرة في شرق شمال المحيط الهادئ. استخدم البحث، الذي أجراه علماء الأحياء بجامعة كاليفورنيا، الجينوم بأكمله لتوفير فهم شامل للحجم الحالي والتنوع الجيني للحيتان المتبقية. في حين أن أعداد الحيتان الزعنفية في شرق شمال المحيط الهادئ يمكن أن تتعافى من خلال تدابير الحفظ، فإن الحفاظ على الحماية ومعالجة التهديدات الخارجية أمر بالغ الأهمية لبقائها. تؤكد الدراسة على التأثير المدمر للنشاط البشري على البيئة وتسلط الضوء على أهمية تطوير نماذج حسابية لتقييم مخاطر الانقراض وإرشاد استراتيجيات الحفظ.

التعاريف:

– التنوع الجيني: تنوع الجينات داخل نوع معين أو مجموعة معينة.

– الحمض النووي الميتوكوندريا: مادة وراثية موجودة في ميتوكوندريا الخلايا، موروثة من الأم فقط، ويشيع استخدامها في الدراسات الوراثية.

– صيد الحيتان: ممارسة صيد الحيتان وقتلها من أجل لحومها أو زيتها أو غيرها من منتجاتها.

– صيد الحيتان الصناعي: صيد الحيتان على نطاق واسع لأغراض تجارية.

- الجينوم: مجموعة المواد الوراثية الكاملة في الكائن الحي.

مصادر:

- دراسة نشرت في مجلة Nature Communications

- الأبحاث التي أجراها علماء الأحياء بجامعة كاليفورنيا