الشفق الناتج عن تصادم هائل يكشف عن ولادة محتملة لكوكب جديد

قام علماء الفلك بملاحظة رائدة لشفق محتمل ناتج عن اصطدام هائل بين كوكبين عملاقين. أظهر النجم ASASSN-21qj، الذي يقع على بعد 1,800 سنة ضوئية من الأرض، وميضًا وتغيرات في الضوء المرئي على مدار بضعة أشهر. لاحظ عالم الفلك الهاوي أرتو ساينيو أن انبعاث ضوء الأشعة تحت الحمراء من النجم قد زاد في السنوات التي سبقت تعتيمه.

يقترح الباحثون أن هذه الملاحظات يمكن تفسيرها من خلال اصطدام كارثي بين كوكبين. يُعتقد أن مثل هذه التأثيرات العملاقة شائعة في المراحل النهائية لتكوين الكواكب، وتلعب دورًا حاسمًا في تحديد أحجام الكواكب وتركيباتها وحالاتها الحرارية. ومع ذلك، فإن الأدلة المباشرة على مثل هذه الاصطدامات كانت نادرة حتى الآن.

كان من الممكن أن يؤدي الاصطدام إلى إطلاق كمية كبيرة من الطاقة، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة وتبخر المواد من الكواكب المتصادمة. نتج عن ذلك كتلة ساخنة ومتوهجة من المواد أكبر بعدة مرات من الكواكب الأصلية. لاحظ التلسكوب الفضائي WISE التابع لناسا سطوع الأشعة تحت الحمراء لـ ASASSN-21qj، على الرغم من أنه من المحتمل أنه أخطأ وميض الضوء الأولي الناتج عن الاصطدام.

بمرور الوقت، سوف يبرد الجسم الكوكبي المتوسع الناتج عن الاصطدام ويتقلص، ليشبه في النهاية كوكبًا جديدًا. كان من الممكن أن يؤدي الاصطدام أيضًا إلى إنشاء أعمدة من الحطام، والتي تكثف بعضها في سحب من الجليد وبلورات الصخور التي مرت بين الأرض وASASSN-21qj، مما تسبب في تعتيم غير منتظم للنجم.

وبناءً على هذه الملاحظات، يقدر الباحثون أن الكواكب المشاركة في الاصطدام كانت كتلتها أكبر بعدة مرات من كتلة الأرض ومن المحتمل أن تكون مماثلة في الحجم لنبتون. وتقدر درجة حرارة الجسم بعد الاصطدام بحوالي 700 درجة مئوية تقريبا، مما يشير إلى أن الأجسام المتصادمة كانت تحتوي على عناصر ذات درجات حرارة غليان منخفضة، مثل الماء.

يوفر هذا الاكتشاف فرصة فريدة لمشاهدة ولادة عالم جديد واكتساب نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب. مزيد من الدراسة لهذا النظام النجمي يمكن أن تلقي الضوء على الآليات الكامنة وراء تكوين الكواكب ووجود عمالقة الجليد في مناطق بعيدة. توفر النتائج المنشورة في مجلة Nature إمكانيات مثيرة للاهتمام لفهم العمليات التي تشكل نظامنا الشمسي.

التعاريف:

1. الاصطدام الكارثي: اصطدام عالي الطاقة بين الأجرام السماوية.

2. الاصطدامات العملاقة: الاصطدامات التي تحدث خلال المراحل النهائية لتكوين الكواكب وتؤثر على خصائص الكواكب.

3. ضوء الأشعة تحت الحمراء: الإشعاع الكهرومغناطيسي ذو الأطوال الموجية الأطول من الضوء المرئي، وغالبًا ما يرتبط بالحرارة.

4. عمالقة الجليد: كواكب تتكون أساسًا من مواد متطايرة، مثل الماء أو الأمونيا، وتحيط بها طبقة سميكة من الغاز.

المصادر: الجارديان، الطبيعة