ولادة كوكب جديد: مراقبة الشفق الناتج عن اصطدام الكواكب

من المحتمل أن يكون علماء الفلك قد رصدوا آثار اصطدام هائل بين كوكبين عملاقين، وهي ظاهرة قد تؤدي إلى خلق كوكب جديد. توفر هذه المراقبة فرصة نادرة لمشاهدة ولادة كوكب في الوقت الفعلي وتلقي الضوء على عملية تكوين الكوكب.

وفي ديسمبر 2021، لاحظ علماء الفلك وميضًا غير عادي من نجم يشبه الشمس يقع على بعد حوالي 1,800 سنة ضوئية من الأرض. أظهر النجم، المعروف باسم ASASSN-21qj، تغيرات في الضوء المرئي على مدار عدة أشهر، وفي بعض الأحيان اختفى تقريبًا قبل أن يعود إلى سطوعه الأصلي. غالبًا ما تُعزى ظاهرة التعتيم هذه إلى مرور المواد بين النجم والأرض.

ومع ذلك، كان عالم فلك هاو يدعى أرتو ساينيو هو الذي أشار إلى ملاحظة مهمة. وأشار إلى أنه قبل عامين ونصف من خفوت النجم، زاد انبعاث الأشعة تحت الحمراء من موقعه بنسبة 4٪ تقريبًا. أثار هذا التساؤل حول ما إذا كانت هاتان المجموعتان من الملاحظات مرتبطتين وما يمكن أن يحدث حول ASASSN-21qj.

وفي دراسة نشرت في مجلة Nature، اقترح الباحثون أن الملاحظات تم تفسيرها من خلال اصطدام كارثي بين كوكبين. تلعب التأثيرات العملاقة دورًا حاسمًا في تكوين الكواكب، حيث تحدد أحجامها وتركيباتها وحالاتها الحرارية وأنماطها المدارية. وفي حين يُعتقد أن مثل هذه الاصطدامات مسؤولة عن ظواهر مختلفة في نظامنا الشمسي، إلا أن الأدلة المباشرة على التأثيرات العملاقة المستمرة في المجرة كانت نادرة.

ووفقا للباحثين، فإن الاصطدام كان سيطلق طاقة في الساعات الأولى أكثر مما ينبعث من النجم نفسه. كان من الممكن أن يؤدي الاصطدام إلى خلق كتلة ساخنة ومتوهجة من المواد أكبر بكثير من الكواكب الأصلية، وهو ما يفسر سطوع الأشعة تحت الحمراء الذي لاحظه تلسكوب WISE الفضائي التابع لناسا. سيستغرق الجسم الكوكبي المتوسع الناتج عن الاصطدام ملايين السنين حتى يبرد ويتقلص، ليشكل في النهاية كوكبًا جديدًا.

وكان من الممكن أن يؤدي الاصطدام أيضًا إلى قذف الحطام إلى مدارات مختلفة حول النجم، مع تبخر جزء منه وتشكيل سحب من الجليد الصغير والبلورات الصخرية. هذه السحابة المتكتلة من المواد أعاقت الضوء المرئي من النجم، مما تسبب في التعتيم غير المنتظم. ويتكهن الباحثون بأن الاصطدام شمل عالمين يشبهان نبتون وغنيان بالجليد.

يمكن أن توفر دراسة هذا النظام النجمي رؤى قيمة حول عملية تكوين الكوكب. ويقدر الباحثون أن حجم الجسم بعد الاصطدام كان أكبر بمئات المرات من حجم الأرض، مما يشير إلى أن الكواكب المتصادمة كانت أكبر بعدة مرات من كتلة الأرض وربما كانت مماثلة في الحجم لأورانوس ونبتون. وتقدر درجة حرارة الجسم بعد الارتطام بحوالي 700 درجة مئوية، مما يدل على وجود عناصر ذات درجات حرارة غليان منخفضة، مثل الماء.

ستمكن عمليات الرصد الإضافية باستخدام التلسكوبات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا العلماء من فحص سحابة الحطام، وتحديد أحجام الجسيمات وتركيباتها، ودراسة كيمياء الجسم بعد الاصطدام، وتتبع عملية تبريده. ستسمح هذه المراقبة طويلة المدى للباحثين بمشاهدة تطور النظام وتوسيع فهمنا للتأثيرات العملاقة وأنظمة الكواكب.

وفي الختام، فإن اكتشاف اصطدام كوكبي وما تلا ذلك من تشكيل كوكب جديد يوفر فرصة فريدة لمشاهدة ولادة عالم في الوقت الحقيقي. ستساهم هذه الملاحظات في معرفتنا بعمليات تكوين الكواكب وستوفر رؤى قيمة حول ديناميكيات أنظمة الكواكب.

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- المقال الأصلي: المحادثة (رخصة المشاع الإبداعي)

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