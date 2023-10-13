"حلقة النار": كسوف حلقي مذهل يجتاح الأمريكتين

في يوم السبت 14 أكتوبر، سيستمتع مراقبو السماء في الأمريكتين بعرض مبهر، حيث سيشهد كسوف حلقي السماء. وسيبدأ الكسوف في الساعة 09:13 بتوقيت المحيط الهادئ في ولاية أوريغون وسيشق طريقه عبر عدة ولايات في الولايات المتحدة، بما في ذلك نيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس. وسيكون مرئيًا أيضًا في بعض مناطق كاليفورنيا وأيداهو وكولورادو وأريزونا قبل المرور إلى خليج المكسيك. وسيستمر الكسوف بعد ذلك عبر المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وينتهي عند غروب الشمس فوق المحيط الأطلسي.

يحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر بعيدًا عن الأرض ويحجب الشمس جزئيًا فقط، مما يخلق حلقة نارية مذهلة حول القرص القمري المظلم. وسيحدث الكسوف على مراحل، يبدأ بكسوف جزئي للشمس حيث يبدأ القمر بالمرور أمام الشمس. عندما يغطي القمر الشمس بالكامل، تبدأ مرحلة الحلقة، مما يعرض تأثير "حلقة النار" الأيقونية. ويمكن خلال هذه المرحلة ملاحظة ظاهرة تسمى "خرزات بيلي"، وهي عبارة عن قطرات من الضوء تشكل قوسا حول القمر بسبب الحافة غير المستوية لقرص القمر.

ويحدث الخسوف الأقصى عندما يغطي القمر مركز قرص الشمس بالكامل، مما يؤدي إلى ظهور حلقة متوهجة من النار. يمكن أن تستمر الحلقة ما بين 4 إلى 5 دقائق، حسب الموقع. بعد ذلك، سيبتعد القمر عن الشمس، إيذانا بانتهاء الحلقة الحلقية وبدء مرحلة الكسوف الجزئي الثانية. طوال فترة الحدث، من الضروري رؤية الشمس بأمان باستخدام نظارات الكسوف المتخصصة أو عرض الصورة على ورقة من الورق.

يعد هذا الكسوف الحلقي لعام 2023 بمثابة مقدمة لحدث سماوي آخر من المقرر أن يأسر الأمريكتين: كسوف كلي للشمس في 8 أبريل 2024. لذا ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد لمشاهدة الجمال المذهل لهذه العروض السماوية.

التعاريف:

– الكسوف الحلقي: هو الكسوف الذي يكون فيه القمر بعيدًا عن الأرض ويحجب الشمس جزئيًا فقط، مما يخلق تأثير حلقة النار.

– حبات بيلي: قطرات من الضوء تشكل قوساً حول القمر أثناء الكسوف الحلقي، الناتج عن الحافة غير المستوية للقرص القمري.

– كسوف جزئي للشمس: عندما لا يكون القمر والأرض والشمس على محاذاة كاملة، مما يؤدي إلى تغطية القمر لجزء فقط من قرص الشمس.

– كسوف الشمس الكلي: عندما يحجب القمر وجه الشمس تماماً.

مصادر:

- ناسا

– موقع الفضاء.كوم